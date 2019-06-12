Sudanlı öğrenciler, ülkelerindeki devrim için söyleşi yapacak

Sudanlı öğrenciler, “Sudan Devrimi hakkında bilmeniz gereken her şey” başlıklı bir söyleşi düzenliyor. 14 Haziran’da Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan söyleşi, saat 18:00’da başlayacak. Birçok farklı üniversitenin işbirliği ile Sudanlı öğrenciler, ülkelerinde 19 Aralık 2018’de başlamış olan ve hala yaşanan olaylarla ilgili farkındalık yaratmak adına söyleşi yapacak.

Öğrenciler, söyleşiye katılım ücreti olmadığını ve gereken materyallerin kendileri tarafından verileceğini bildirdi. Söyleşiye katılmak isteyen kişilerin, 14 Haziran’dan önce Zonda20112011@hotmail.com adresine e-posta göndererek katılacaklarını ve sayılarını bildirilmesi rica olundu.