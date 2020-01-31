Beş işçinin yaralandığı çöken okul inşaatına yönelik İnşaat Planlama Dairesi, İnşaat Encümeni, İnşaat Müteahhitleri Birliği ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın ‘ortak değerlendirmesi’, inşaat çöktükten 2 ay sonra yayınladı.

Ortak değerlendirme raporu dün basında yer bulan ‘açıklamaya korkuyorlar’ haberi üzerine birden bire paylaşılırken, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, kamuoyuna açıklama yapılmamasının nedeninin yoğunluk olduğunu söyledi.

Mesleki örgütler ise ‘yasal boşluğa’ işaret etti:

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu: “6 metre yükseklikteki işçiler, iskele kalıbı olmadan çalıştığı için kaza meydana geldi”

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer: “Asıl suçlu sistemdir, yasalardır, devlettir”

Dila ŞİMŞEK

Beş işçinin yaralandığı çöken okul inşaatına yönelik İnşaat Planlama Dairesi, İnşaat Encümeni, İnşaat Müteahhitleri Birliği ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın ‘ortak değerlendirmesi’, inşaat çöktükten 2 ay sonra yayınladı.

Ortak değerlendirme raporu dün basında yer bulan ‘açıklamaya korkuyorlar’ haberi üzerine birden bire paylaşılırken, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, kamuoyuna açıklama yapılmamasının nedeninin yoğunluk olduğunu söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, “Açıkçası bu kadar zamandır neden paylaşılmadığını biz de bilmiyoruz. Bize, kendilerinin kamuya bu açıklamayı servis etmek istediğini söylediler” derken, Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, raporun hala çalışma aşamasında olduğu sebebiyle kamuya açıklama yapılmadığını savundu.

Uzmanlar ‘yasal boşluğa’ işaret etti:

“Son 5 yılda kazaların %90’ında neden aynı sebep?”

Ortak değerlendirme raporunda da imzası bulunan İnşaat Mühendisleri Odası ve Müetahhitler Birliği’nin yetkilileri, çöken okul inşaatında iskele kalıbının doğru kullanılmadığı tespitini paylaştı, bunun da yasada zorunlu olmadığının altını çizdi.

Yaşanan bu talihsiz olayın ‘milat’ olduğunu belirten mesleki örgüt temsilcileri, bu olaydan sonra yapılan değişiklikle protokolde iskele kalıbı modelinin belli, kullanılmasının da zorunlu olduğunu söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, “6 metre yükseklikteki işçiler, doğru iskele kalıbı olmadan çalıştığı için kaza meydana geldi. Son beş yılda olan kazaların %90’ında bu sorunla karşılaşıyoruz, sebebi de iskele kalıbının zorunlu olmaması ve modelin belirlenmemesiydi” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, Yağcıoğlu’nun söylediklerine katılarak, yaptıkları incelemelerde doğru iskele kalıbı kullanılmadığı için kazanın oluştuğunu doğruladı. Gürcafer, “Burada ne müteahhit, ne işçi, ne usta, ne de başka birisi suçludur. Asıl suçlu sistemdir, yasalardır, devlettir” diye konuştu.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“Asıl suçlu sistemdir, yasalardır, devlettir”

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, raporun hala çalışma aşamasında olduğu sebebiyle kamuya açıklama yapılmadığını savundu. Çöken okul inşaatı ile ilgili İnşaat Mühendisleri Odası ve Planlama ve İnşaat Dairesi ile bir rapor hazırladıklarını söyleyerek “Henüz devam eden tezlerimiz vardı ve raporun bitmiş olduğu iddiası doğru değildir. Gizlediğimiz bir şey veya koruduğumuz biri yoktur” dedi. Gürcafer, suçlunun sistem olduğunu ifade ederek, “Suçlu ne kalıpçı, ne işçi, ne müteahhit, ne usta, ne de başka biridir. Suçlu sistemdir, yasalardır ve devlettir. Bu gibi kazalara göz yuman herkes suçludur. Düzgün bir iskele kalıbı olmadan çalışılmaması, bunun yasada belirtilmesi ve denetimi olması gerekiyor. Çöken tüm plakalarda aynı nedenle karşılaşıyoruz çünkü önlem alınmıyor. İşçi imkansızlıklar içinde, masraftan kısmak için farklı materyallerle kalıp oluşturmaya çalışma yoluna başvurabiliyor” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu:

“6 metre yükseklikteki işçiler, doğru iskele kalıbı olmadan çalıştığı için kaza meydana geldi”

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, raporun 15 Aralık’tan beri hazır olduğunu kaydederek, kamuoyuna duyurulmamasının sebebinin, ilgili Bakanlıklar ve Daire’nin açıklama yapmak istemiş olduğunu söyledi. “Açıkçası bu kadar zamandır neden paylaşılmadığını biz de bilmiyoruz. Bize, kendilerinin kamuya bu açıklamayı servis etmek istediğini söylediler. Raporun sonucu, iskele kalıbının hatalı olmasıdır. Teleskobik direkleri üst üste koyarak, iskele kalını yapılmaya çalışılmış ancak doğrusu böyle olmamalı. İşçiler 6 metre yükseklikte çalışıyordu. Son beş senedir plaka çökmelerinin %90’ında bu sebeple karşılaşıyoruz. Çalışanlar, bu şekilde hallederiz diye düşündü ama her zaman öyle olmuyor… Biz yetkililere çözümü olarak iskele kalıbının modelini ve zorunluluğunu söyledik. Tüm taraflar hemfikir olduğu için, imza vererek protokolde de bunu zorunlu tutma kararı alındı” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu:

“Uzmanların gözlemini dikkate alarak, iskele kalıbının zorunlu tutulmasını tüzüğe ekledik”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çöken okul inşaatında iskele kalıbı kullanılmaması nedeniyle kazanın yaşandığını doğruladı. Sucuoğlu, uzmanların uyarısının dikkate alındığını ve 1 Ocak itibariyle, inşaat çalışmalarında iskele kalıbının kullanılacağı ve Avrupa standartlarında bir model olması gerektiğini açıkladı. Sucuoğlu, “İskele kalıpları çelik olarak değiştirildi. Artık toptancılar da kaliteli kalıplar kiralıyor. Bundan sonra usulsüz bir durum yaşanırsa inşaat durdurulacak” dedi.

Sucuoğlu, kamuoyuna açıklama yapılmamasının yoğunluk nedeniyle olduğunu söyledi.

Yaşanan inşaat çökmesinin mimari bir hata olduğunu ve işçiler arasındaki anlaşmazlıktan doğduğunu belirten Sucuoğlu, “Görevlilerimizi hemen olay yerine göndererek inşaat alanını kapatmıştık. Eksiklikleri tespit eden ve inşaat izni ile işçilerin çalışma izinlerini denetleyen personelimiz, izinlerle ilgili bir sıkıntı olmadığını belirledi. Eksikliklerle ilgili süre tanıyarak, birkaç gün sonrasında yeniden denetime gidildiğinde bunların giderildiğini gördük. Bu nedenle inşaata devam edilmesine izin verildi. Ancak asgari ücretin 3’te 1’i kadar ceza kesildi” şeklinde açıklamada bulundu.

Neler olmuştu?

30 Kasım 2019 tarihinde çöken okul inşaatı, 5 işçinin yaralanmasına neden olmuştu. Yaşanan iş kazasıyla ilgili soruştura raporunun 15 Aralık’ta hazırlanıp imzalandığı kaydedilmesine rağmen, şimdiye kadar kamuoyuna açıklamada bulunulmadı. İnşaat Odası Mühendisleri Odası ile Müteahhitler Birliği, açıklama yapılmamasının nedeni olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı raporun ortak bir açıklamayla kamuoyuna duyurma kararı almasını gösterdi.