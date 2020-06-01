Suçluların bulunması için çalışma başlatıldı
Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in ilk andan itibaren olayın derinden araştırılması ve suçluların bulunması konusunda kati talimat verdiği açıklandı.
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Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti adına yapılan açıklamada, “Limassolʼdaki Köprülü Camiiʼne yapılan vandallığı en şiddetli şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “ibadethanelere karşı yapılan bunun gibi eylemler, nereden gelirlerse gelsinler, kabul edilemez” vurgusu yapıldı.
Açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in ilk andan itibaren olayın derinden araştırılması ve suçluların bulunması konusunda kati talimat verdiği paylaşıldı.
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