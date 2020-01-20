İSTANBUL İÇİN FİYATLAR 879 TL’DEN BİN 500 TL’YE ÇIKIYOR: Yarıyıl tatili nedeniyle en fazla tercih edilen tatil yerleri arasında yer alan İstanbul’a gitmek isteyenlerin gidiş-dönüş uçak bileti için ödeyeceği miktar 879 TL’den başlayıp bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.

LONDRA BİLETLERİNDE ERCAN-LARNAKA FARKI CEP YAKIYOR: Ercan’dan Londra’ya 2 Şubat 15 Şubat tarihlerinde tatile gidecek olanlar ortalama 2 bin 297 TL ile 3 bin 688 TL bilet parasını gözden çıkarırken, bu rakam Larnaka’da bin TL’den başlayıp 3 bin TL’ye çıkıyor.

Fehime ALASYA

Şubat tatiline sayılı günler kala uçak biletleri dudak uçuklattı. İlk ve orta dereceli okullarda karne günün yaklaşması, tatil planlarını da yeniden gündeme getirdi.

Yarıyıl tatili nedeniyle yurt dışına gitmek isteyenlerin ödeyeceği ücretler tavan yaptı.

Yarıyıl tatili nedeniyle en fazla tercih edilen tatil yerleri arasında yer alan İstanbul’a gitmek isteyenlerin gidiş-dönüş uçak bileti için ödeyeceği miktar bin 500 TL arasında değişiyor.

Londra’ya gidişler ise Ercan-Larnaka farkını bir kez daha gözler önüne seriyor…

Tatilin başlamasıyla 2 Şubat’tan itibaren İstanbul’a gitmek, 15 Şubat’ta da dönmek isteyenler kişi başına 879 TL’den başlayıp bin 500 TL’ye kadar değişen bilet parası ödeyecek.

Ercan’dan Londra’ya 2 Şubat 15 Şubat tarihlerinde tatile gidecek olanlar ortalama 2 bin 297 TL ile 3 bin 688 TL bilet parasını gözden çıkarırken, bu rakam Larnaka’da bin TL’den başlayıp 3 bin TL’ye çıkıyor.

Yarıyıl tatilinde İstanbul’a seyahat cep yakacak

2 Şubat-15 Şubat tarihlerinde Ercan’dan İstanbul’a gidiş-dönüş uçak bileti almak isteyenler ortalama 879 TL ila bin 500 TL ödemek zorunda kalacak.

Okulların tatil olmasıyla birlikte 2 Şubat tarihinde çocuklarıyla İstanbul’a tatile gitmek isteyenler İstanbul yönüne en düşük 879 TL en yüksek bin 500 TL ödeyecek.

Fiyatlar uçuş saatlerine bağlı olarak değişkenlik gösterirken, bu rakamlar tarihlerde oynandığı zaman da farklılaşıyor.

6 Şubat-11 Şubat tarihlerinde ise Ercan’dan İstanbul’a gidiş-dönüş yapacak olan vatandaş, 579 TL’den başlayıp bin TL’yi aşan rakamları gözden çıkarıyor.

Adana’ya gidiş de zorlaştı…

6 Şubat-16 Şubat tarihlerinde Adana’ya gitmeyi düşünenler ise 475 TL’den başlayıp bin 500 TL’ye çıkan uçak bileti almak durumunda.

Benzer istikamette 2 Şubat 15 Şubat tarihlerinde seyahat edecek olanlar ise 585 TL’den başlayıp bin TL’ye ulaşan rakamları göze alacak.

Londra’ya gidiş-dönüş 2 bin TL’yi aşıyor

Şubat tatilinde Kıbrıslı Türklerin en fazla tercih ettiği bir diğer yer olan Londra için de uçak biletleri dudak uçuklatıyor.

Ercan’dan Londra’ya 2 Şubat 15 Şubat tarihlerinde tatile gidecek olanların gidiş-dönüş bilet fiyatları için ortalama 2 bin 297 TL ile 3 bin 688 TL ödemesi gerekiyor. Bu rakam 6-11 Şubat tarihlerinde ise bin 626 TL ile 2 bin 228 TL.

Londra’ya Ercan-Larnaka farkı

Öte yandan Londra’ya Larnaka’dan aynı tarihlerde uçmak ise Ercan’a göre iki katı fiyat farkları görülüyor.

Larnaka’dan Londra’ya seyahat etmek ise 6-11 Şubat tarihlerinde 555 TL ile bin 300 TL arasında değişiyor.

2- 15 Şubat tatilinde ise bu rakam bin TL’den başlayıp 3 bin TL’ye çıkıyor.