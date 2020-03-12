Spor değil ‘arbede’ alanı Polisin burnu kırıldı

Devrim DEMİR



Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu’nda geçtiğimiz gün Göçmenköy ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final 2’nci maçında istenmeyen olaylar çıktı, Göçmenköy’ün 6 futbolcusu tutuklandı.

Oyun sırasında kırmızı kart gördüğü gerekçesi ile Göçmenköy forması giyen futbolcu K.U, önce hakeme ardından sahada görevli polislere saldırdı. Olaylar büyüyünce Göçmenköy forması giyen 5 futbolcu daha kavgaya dâhil oldu.

Görevli polis memurlarının üniformaları yırtılırken, polis memuru Kemal Berro’nun burnu kırıldı.

‘Vahim zarar’ , ‘kasti hasar’, ‘polisi darp’ ve ‘görevinden men’, ‘rahatsızlık itali lisan’ ve ‘uygunsuz davranış’ suçlamaları ile Göçmenköy futbolcuları M.Y., M.E.Y., K.U., K.Y., J.C.O., ve M.Y., dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis mahkeme önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, zanlıların takım arkadaşları mahkemeden uzaklaştırıldı.

Mahkeme’ye götürülürken de olay

Mahkeme salonuna götürülmeye çalıştığı esnada zanlı K.U, polise zor anlar yaşattı. Agresif tavırları ile dikkat çeken futbolcu K.U’ya polis müdahale etti.

5 polis yaralandı…

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlıların Girne Mete Adanır 20 Temmuz Stadyumu’nda Göçmenköy –Doğan Türk Birliği karşılaşması sırasında, kırmızı kart gören Göçmenköy futbolcusu K.U.’nun, taşkınlık yaparak kendisine kırmızı kart gösteren hakemi darp ettiğini anlattı.

Olayları önlemeye çalışan 5 polise saldırarak, darp ve küfür ettiğini kaydeden Soyel, olaya diğer zanlıların da karıştığını kaydetti.

Çıkan kavgada 5 polisin ciddi şekilde yaralandığını, zanlıların görevli polis memurlarının üniformalarını yırtan zanlıların, polis memuru Kemal Berro’nun burnunu kırdıklarını ifade etti.

3’ü olay yerinde, 3’ü mahkeme emri ile tutuklandı…

Soyel, üç zanlının olay yerinde tespit edilerek tutuklandığını üç zanlının ise mahkeme emri ile tutuklandığını belirterek, kamera görüntülerinin incelenemeye alındığını söyledi.

Görüntülerde kavgaya karışan zanlı sayısının artacağına dikkati çeken Soyel zanlıların soruşturmaya müdahale etmemeleri için 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı Süleyman Dolmacı tutukluluk talebine itirazda bulunmadı. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, meseleyle ilgili incelenecek kamera kayıtları, alınması gereken ifadeler ve aranan şahıslar bulunduğunu, zanlıların serbest kalması halinde bunlara etki edebileceğini belirterek zanlılar aleyhine 1 gün tutukluluk emri verdi.