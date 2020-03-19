Soylu: “9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var”
TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de alınan corona virüs önlemlerine dair bir açıklama yaptı. "Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında."
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TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de alınan corona virüs önlemlerine dair bir açıklama yaptı.
Soylu'nun açıklamalarından satır başları;
Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın.
Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında.
Umreden dönenler dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var."
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