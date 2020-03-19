Soylu: “9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var”

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de alınan corona virüs önlemlerine dair bir açıklama yaptı.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın.

Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında.

Umreden dönenler dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var."