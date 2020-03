Son hastane kapatıldı, Wuhanlı doktorlar maske attı

Corona virüsünün ilk görüldüğü yer olan Çin'de salgın kontrol altına alınmışken, Wuhan'daki son sahra hastanesi de kapatıldı. Doktorların sırayla maskelerini çıkardığı görüntüler yayınlandı.

Dünya çapında en az 156 bin 400 kişiye bulaşan ve en az 5 bin 833 kişinin ölümüne yol açan yeni tür korona virüsünün ilk görüldüğü yer olan Çin’de, salgının kontrol altına alınması sonrası ‘kutlama’ var. Salgının merkez üssü Wuhan’daki son sahra hastanesi kapatılırken, sağlık personeli de bu durumu maskelerini tek tek atarak kutladı.

Çin devletine bağlı China Daily gazetesinin yayınladığı görüntülerde, hastane çalışanları sıra kendilerine geldiğinde koruyucu maskeyi çıkararak kameraya gülümsüyor.

Pekin yönetimi, hastalara yeterli yatak tedarik edebilmek için ikisi Wuhan’da olmak üzere 14 yeni hastane inşa etmişti. Geçtiğimiz ayın ilk günlerde inşa edilen hastaneler, vaka sayının giderek azalması ve salgının kontrol altına alınmış görünmesi sonrası tek tek kapatıldı.

Çin’de geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya çıkan korona virüsüne yakalananların sayısı 80 bin 824, ölenlerin sayısı ise 3 bin 189 olarak veriliyor. Uzmanlar, Pekin yönetiminin salgının en başında yavaş davranmış görünmesine rağmen sonradan Batı demokrasilerinde eleştirilen önlemleri alarak virüsün tüm ülkeye yayılmasını engellediğini belirtiyor.

Smiling faces emerge from the masks of everyday heroes as all the makeshift hospitals close in Wuhan. #EverydayHero #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/hgYbzGJ1FY