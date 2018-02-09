Son bilet Çetinkaya'nın:0 -2

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur karşılaşmasında Binatlı, GAÜ Çetinkaya’yı konuk etti. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmayı GAÜ Çetinkaya 2-0 kazandı. Karşılaşmanın henüz 5’inci dakikasında Barine Eko ile 1-0 öne geçen sarı kırmızılılar, devreyi de 1-0 önde kapattı. GAÜ Çetinkaya, karşılaşmanın 71’inci dakikasında bir başka yabancı oyuncusu David Soloman’ın ayağından gelen golle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca GAÜ Çetinkaya maçı 2-0 kazandı ve kupada çeyrek finale yükselen son ekip oldu.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Zekai Töre, Ozan Kel

BİNATLI: Yusuf Yontar, Taner Bingöllü, Eren Can Arslan (Dk.42 Reşit Erişik), Erbay Bertiz, Burak Sarıkaya (Dk. 63 Mehmet Neşe), Peter, Amoo Kehinde, Kemal Yıldırım (Dk.76 Abdulllah Umut), Evor John Bello, Mehmet Erol, Şenol Şöför

GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk Yılmaz, Serkan Önet, Abbas Osum, Hüseyin Kayalılar, Tunç Özgürgün, Erdinç Börekçi (Dk.73 Esin Sonay), Serhan Önet, Barine Eko, David Soloman, İbrahim Çıdamlı (Dk.86 Mehmet Şakar), Muammer Tip (Dk.67 Ümitcan Babahan)

GOLLER: Dk.5 Barine Eko, Dk.71 David Soloman

Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI