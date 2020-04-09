Kıbrıs'ın kuzeyinde kamuda idari tatil 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Ancak kamu çalışanları “amirlerinin kararı” ile göreve çağrılabilecek. Ayrıca okullar da 30 Nisan'a kadar tatil olacak.



Ülkedeki 'kısmi sokağa çıkma yasağı' ise 17 Nisan'a kadar uzatılırken, gece saat 21.00'den sonra uygulanan tam sokağa çıkma yasağı ile şehirler arasındaki geçişlerin de 17 Nisan'a kadar 1 hafta daha uzatıldığı açıklandı.



Karpaz'da alınan özel tedbirler daraltıldı; Erenköy, Siphai ve Dipkarpaz dışındaki köylerde, ülkenin diğer bölgelerindeki kurallar uygulanacak.



Yurt dışındaki öğrencilere 2 ay boyunca 1.700 TL destek kararı verildi.



Hükümet, "özel sektör maaş desteği"ne yönelik ise yine bir karar alamadı. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Yerel işgücü istihdam desteğine yönelik taslak tüzüğün hazırlandığını, ancak Bakalar Kurulu’nun son kararı yarın vereceğini duyurdu.



Bakanlar Kurulu tamamlandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay kararları açıkladı.

Kamuda verilen tatil kararı 30 Nisan'a kadar uzatıldı.



Ayrıca tüm okul, kreş ve benzeri eğitim kurumları da 30 Nisan'a kadar tatil olacak.



Kısmı sokağa çıkma kararı 1 hafta, geceleri uygulanan tam sokağa çıkma yasağı 17 Nisan’a kadar 1 hafta daha uzatıldı.



Şehirler arası kısıtlamalar 17 Nisan’a kadar uzatıldı.



Karpaz, Bölgesinde Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz’da tam sokağa çıkma kararı devam edecek. Bu üç yere giriş çıkışlar polis kontrollü olacak. Bunun dışındaki Karpaz bölgesindeki yerler ülkenin diğer bölgelerinde geçerli olan kısmı ve tam sokağa çıkma yasağı geçerli olacak.

30 Nisan'a kadar KARA, DENIZ, KARA geçişleri sadece yurttaşlara açık olacak.