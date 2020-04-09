Sigortalarda 'geçici' ve 'kadrolu' gerilimi

Sosyal Sigortalarda 'fondan' ödenen çalışanların kadrolu memurlarına %25 maaş kesintileri iade edildi, ancak, idari izin dışında tutulan ve aynı koşullarda çalışan ancak Maliye'den ödenen geçicilere ise ödeme yapılmadı.

Salgın sürecinde çoğunlukla geçici memurların çalıştığı, ancak, sürekli çalışanlara kesinti yapıldığı öne sürüldü.

YENİDÜZEN'e konuşan bir geçici sigortalar çalışanı, "Bu paranın niçin kesildiği, işin toplumsal boyutu sanırım unutuldu, üstelik de, haftada birkaç saat çalışan ile tüm riski üstelenen ve her gün çalışan arasında tam bir ayrımcılık yapıldı, özeldeki insanların durumu da ortada, bu uygulamalar adaletten çok uzak" dedi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven konu ile ilgili açıklama yetkisi bulunmadığını belirtti. Ayseven, söz konusu durumu doğrulamadı ya da yalanlamadı.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, konuyu araştırdıklarını, ancak iddiaların doğru göründüğünü belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan: “Bu adaletsizlikten Bakan sorumludur”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun, Bakanlar Kurulu kararına uymayarak bir karar aldığını ve çalışanlar arasında adaletsizlik yarattığını vurguladı.

Bengihan, Bakanlar Kurulu’nun kamu çalışanlarına %25’lik kesintiyi iade kararının sadece polis, sağlık ve sivil savunma sektörü çalışanlarını kapsadığını, ancak Çalışma Bakanlığı’nın bu karar dışında hareket ederek Sosyal Sigorta Dairesi’nde kadrolu çalışanlara iade ödeme yaptığını belirtti.

Bengihan, bu yapılanın büyük bir adaletsizlik olduğunu ve halihazırda yaşanan moral bozukluklarını daha da kötüye sürüklediğini ifade etti. Bakanlıkların uyuşmazlıklarını bu şekilde yansıttıklarını dile getiren Bengihan, çalışanların şevkinin kırıldığını ekledi.

Foto: Arşiv