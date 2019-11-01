Sebze fiyatları yükseldi

Bu hafta tüketicinin bütçesini zorlayan salatalık, fiyatıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta kuzeyde kilosu 7,25 TL olan salatalık bu hafta 9,60’a yükseldi. Güneyde ise salatalığın kilosu 17 TL…

Kuzeyde kırmızı güneyden çok daha pahalı ama pastırma ucuz! Güneyde kilosu 70 TL’yi bulan pastırma, kuzeyde 55 TL’ye reyonlarda alıcı bekledi.

Fehime ALASYA



Kış aylarında sebze fiyatları adanın tümünde yükselişe geçti, cep yaktı… Fasulye ve kolokas fiyatı artan sebzelerde öne çıktı; kuzeyde biber ve mantar, güneyde ise börülcenin fiyatı yükseldi.

Son birkaç haftadır kuzeyde fiyatlarını koruyan manav reyonları, bu hafta hareketlendi. Bazı sebze meyvelerde düşüş olurken, bazıları ise önemli ölçüde yükseldi.

Kuru soğan, hem kuzey hem de güneyde fiyatı düşen tek ürün olurken, kolokas ve fasulyenin de buna paralel arttı.

Soğanın kilosu kuzeyde 4 TL’den 2 TL’ye gerilerken, güneyde 5 TL’den 4 TL’ye indi.

Kolokas kuzeyde 2,50 TL’lik artışla 12,50 TL’ye çıkarken, güneyde 4 TL artış ile 18 TL’yi buldu.

Bu hafta tüketicinin bütçesini zorlayan salatalık, fiyatıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta kuzeyde kilosu 7,25 TL olan salatalık bu hafta 9,60’a yükseldi. Güneyde ise salatalığın kilosu 17 TL…

Et reyonlarında ise sezona başlayan pastırma fiyatlarındaki fark şaşırttı. Kuzeyde kırmızı etin pahalı olmasına karşın pastırmanın fiyatı güneye göre daha ucuz kaldı.

Güneyde kilosu 70 TL’yi bulan pastırma, kuzeyde 55 TL’ye reyonlarda alıcı bekledi.

Mandalina farkı

Geçtiğimiz hafta kuzey-güney mukayesesinde ön plana çıkan mandalina fiyatları bu hafta düşüşe geçti. 22 TL olan mandalina bu hafta 18 TL’ye geriledi.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz hafta mandalina kuzeyde 4,95 TL’ye güneyde ise 22 TL’ye satışta görülmüştü. Bu hafta mandalinanın güneydeki düşüşüne rağmen yine de aradaki önemli fark kapanmadı. Kuzeyde 5 TL kilosu olan meyve, güneyde 18 TL.

Kuzeyde fiyatlar hareketlendi

Kıbrıs’ın kuzeyinde fiyatı yükselen yeşillikler arasında en fazla yemeklik yer aldı. Biber, mantar, salatalık, taze fasulye ve kolokas ücretleri bu hafta arttı. Buna karşın kabak, kuru soğan, marul, kivi ve çiçek lahanası düştü. Kuzeyde en büyük artış mantarda olurken, fiyatı düşen ürünler arasında kivi başı çekti.

Bu hafta tüketicinin elini yakan salatalık fiyatıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta kuzeyde kilosu 7,25 TL olan salatalık bu hafta 9,60’a yükseldi. Güneyde ise salatalığın kilosu 17 TL…

Mandalinadan büyük düşüş

Güneyde ise fiyatı yükselişe geçen ürünler arasında taze börülce, bamya, kavun, üzüm, taze fasulye ve kolokas yer aldı.

Kuru soğan, patates, domates, limon, turp ve mandalina fiyatları ise bu hafta aşağıya çekildi.

Fiyatı en çok düşen yeşillik mandalina oldu.