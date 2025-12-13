“Yarım asırlık yayıncılığı aynı sorumluluk ve emekle sürdüreceğiz”

YENİDÜZEN, yayın hayatındaki 50. yılını, United Medya çatısı altında KANAL SİM ve gazete emekçilerinin bir araya geldiği sade bir pasta kesimiyle kutladı.

Gazetenin bu mütevazı tercihi, CTP Milletvekili ve YENİDÜZEN eski yazarlarından Sami Özuslu ile yazar Serhat İncirli’nin kısa süre önce yaşadığı kayıplar nedeniyle alındı.

50. yıl, kutlamadan çok birlikte olmanın ve dayanışmanın öne çıktığı küçük bir anla karşılandı. Etkinlikte konuşma yapan YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ, gazetenin yarım asırlık yayıncılık yolculuğunu, aynı sorumluluk ve emek anlayışıyla sürdüreceğini vurguladı.