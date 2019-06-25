Savcıların yeni görev yerleri belirlendi

Devrim DEMİR

Yüksek Savcılar Kurulu 21 Haziran Cuma günü gerçekleştirdiği toplantıda, Lefkoşa, Mağusa, Güzelyurt ve Girne’de görev yapacak savcıların yerini belirledi.

Savcı tayinlerinde dikkat çeken isim ise 2005 yılından bu yana Girne bölge şefi olan ve Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Kıdemli Savcı olarak görev yapan Erdinç Akyener oldu.

Akyener, birçok cinayet davasının aydınlatılmasında önemli rol aldı.

Yüksek Savcılar Kurulu’nun toplantısında Kıdemli Savcı Erdinç Akyener’in yeni görev yeri, Güzelyurt Kaza Mahkemesi olurken, yine senelerdir Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Kıdemli Savcı olarak görev yapan Nail Egemen Metay’ın yeni görev yeri Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi olarak belirlendi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yapan Kıdemli Savcı Aliye Özçınar’ın yeni görev yeri ise Girne Ağır Ceza Mahkemesi oldu.

Cuma günü gerçekleşen Yüksek Savcılar Kurulu toplantısında, 2019-2020 Yeni Adli Yılda görev yeri değişen Kıdemli Savcı Erdinç Akyener’in Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne tayin olması dikkat çekti.

YENİDÜZEN, 21 Haziran tarihinde toplanan Yüksek Savcılar Kurulu’nun belirlediği listeyi ele geçirdi.

2019-2020 Yeni Adli Yılda görev yapacak savcıların listesi şu şekilde:

Lefkoşa Kazası:

Nail Egemen Metay

Cemaliye Usanmaz Yüksel

Meryem Beşoğlu

Ergin Atıcı

Atilla Enver Etkin

Behrat Mavioğlu

Gözdem Çeliker Sarp

İbrahim Ruso

Ayşe Kaymak

İlhan Damdelen

Ayfer Şefik Tekinay

Kezban İnce

Dilhan Çavuş

Aysu Erginel

Gözde Uğraşın Aligüllü

Fatma Damdelen

Volkan Kayabaş

Fuat Tolga Emirtaneoğlu

Mağusa Kaza Mahkemesi

Mustafa İldeniz

Hasan Çaltılı

Serhan Ahmet Bundak

Hasan Boşnak

Fırat Kızıltunçlar

Hüseyin Gökhan Eser

Girne Kaza Mahkemesi

Aliye Özçınar

Emine Tayfunsel

Mustafa Atakara

Emine Taşkın

Ali Hidayet

Senem Palabıyık Karayel

Güzelyurt Kaza Mahkemesi

Erdinç Akyener

Damla Güçlü

Aysın Bilgin

İskele Kaza Mahkemesi

Ahmet Özlemler

Gaybubetinde (Fırat Kızıltunçlar)

Askeri Savcılık

Doğa Tokay

Gaybubetinde (Behrat Mavioğlu