Savcıların yeni görev yerleri belirlendi
Yüksek Savcılar Kurulu 21 Haziran Cuma günü gerçekleştirdiği toplantıda, Lefkoşa, Mağusa, Güzelyurt ve Girne’de görev yapacak savcıların yerini belirledi.
Devrim DEMİR
Yüksek Savcılar Kurulu 21 Haziran Cuma günü gerçekleştirdiği toplantıda, Lefkoşa, Mağusa, Güzelyurt ve Girne’de görev yapacak savcıların yerini belirledi.
Savcı tayinlerinde dikkat çeken isim ise 2005 yılından bu yana Girne bölge şefi olan ve Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Kıdemli Savcı olarak görev yapan Erdinç Akyener oldu.
Akyener, birçok cinayet davasının aydınlatılmasında önemli rol aldı.
Yüksek Savcılar Kurulu’nun toplantısında Kıdemli Savcı Erdinç Akyener’in yeni görev yeri, Güzelyurt Kaza Mahkemesi olurken, yine senelerdir Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Kıdemli Savcı olarak görev yapan Nail Egemen Metay’ın yeni görev yeri Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi olarak belirlendi.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yapan Kıdemli Savcı Aliye Özçınar’ın yeni görev yeri ise Girne Ağır Ceza Mahkemesi oldu.
Cuma günü gerçekleşen Yüksek Savcılar Kurulu toplantısında, 2019-2020 Yeni Adli Yılda görev yeri değişen Kıdemli Savcı Erdinç Akyener’in Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne tayin olması dikkat çekti.
YENİDÜZEN, 21 Haziran tarihinde toplanan Yüksek Savcılar Kurulu’nun belirlediği listeyi ele geçirdi.
2019-2020 Yeni Adli Yılda görev yapacak savcıların listesi şu şekilde:
Lefkoşa Kazası:
Nail Egemen Metay
Cemaliye Usanmaz Yüksel
Meryem Beşoğlu
Ergin Atıcı
Atilla Enver Etkin
Behrat Mavioğlu
Gözdem Çeliker Sarp
İbrahim Ruso
Ayşe Kaymak
İlhan Damdelen
Ayfer Şefik Tekinay
Kezban İnce
Dilhan Çavuş
Aysu Erginel
Gözde Uğraşın Aligüllü
Fatma Damdelen
Volkan Kayabaş
Fuat Tolga Emirtaneoğlu
Mağusa Kaza Mahkemesi
Mustafa İldeniz
Hasan Çaltılı
Serhan Ahmet Bundak
Hasan Boşnak
Fırat Kızıltunçlar
Hüseyin Gökhan Eser
Girne Kaza Mahkemesi
Aliye Özçınar
Emine Tayfunsel
Mustafa Atakara
Emine Taşkın
Ali Hidayet
Senem Palabıyık Karayel
Güzelyurt Kaza Mahkemesi
Erdinç Akyener
Damla Güçlü
Aysın Bilgin
İskele Kaza Mahkemesi
Ahmet Özlemler
Gaybubetinde (Fırat Kızıltunçlar)
Askeri Savcılık
Doğa Tokay
Gaybubetinde (Behrat Mavioğlu