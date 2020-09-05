Sandık seçmen listeleri askıya alınıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Halkoylaması ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi ile ilgili Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait Sandık Seçmen Listeleri’nin yarın askıya alınacağını duyurdu.

YSK’dan yapılan duyuruda, listelerin askıya alınacağı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetvellerin yarın Bayrak Radyosu’nda okunacağı ve aynı tarihte Diyalog Gazetesi’nde yayımlanacağı belirtildi.

Lefkoşa, Mağusa ve Girne ilçelerine ait olan cetvellerin, sabah 08.00 ana haber bülteninden sonra Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait olanların da 13.30 ana haber bülteninden sonra Bayrak Radyosu’nda okunacağı ifade edilen duyuruda şunlar kaydedildi:

“Sandık Seçmen Listeleri, 12 Eylül 2020 tarihine kadar, 7 gün süre ile askıda kalacaktır. Bu süre içerisinde listeler saat 9.00’dan 18.30’a kadar incelenebilir ve itiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 17.30’dan 18.30’a, diğer günlerde ise saat 9.00’dan 10.00’a ve 17.30’dan 18.30’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyle veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilir.

İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerekir. ‘Yazılı delil’, kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mühürünü taşıyan yazılı bir belgeyi anlatır.”