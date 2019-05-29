Sanat ve eğlence aktiviteleri eşliğinde ‘Mini Art Fest.’

Mustafa Erkan

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Surlariçi’nde Mini Sanat Festivali (Mini Art Fest.) düzenledi. Üniversite öğrencileriyle birlikte halkın katılımına da açık olan festival, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Tanzimat Sokak No:54’teki iç bahçeli atölyelerinde gerçekleşti. Sabah 10:00’da başlayan festival, akşam 22:00’ye kadar birçok sanat ve eğlence aktiviteleri eşliğinde devam etti.

Festival, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Proje Sergisi açılışı ile saat 10.00’da başlayıp, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği “kağıt yapımı” çalıştayı ile devam ederken, eşzamanlı olarak “maske yapımı”, “duvar resimleme” ve “kolaj” çalışma grupları da üretmek isteyen katılımcılara farklı teknikleri tanıma olanağı sağlandı. Çalıştayların yanı sıra, KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin organize ettiği yiyecek- içecek stantlarının çeşitliliği ve kalitesi de katılımcıların beğenisini topladı. Stantlardan elde edilen gelirin, aynı bölgede yer alan Arabahmet İlkokulu öğrencilerine bağışlanacağı ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağı bildirildi.

ÜÇLEME

Sanatı paylaşma temelinde öğrenme-uygulama-sergileme üçlemesini de deneyimleme olanağı sunan “Mini Sanat Festivali”nde yer alan çalıştaylarda ana malzeme olarak atık kâğıt kullanıldı. Atık kağıtların yeniden üretilerek sanatta farklı bir söylem aracı olarak kullanılabileceğini deneyimleyen katılımcılar, festival süresince ürettiklerini aynı mekanda sergileme olanağı da buldular.

KAÜ Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökçe Keçeci etkinlikle ilgili olarak “Öğrencilerimizin derslerde aldıkları eğitimle birlikte sanatın birleştirici ve bütünleyici yönünü de içselleştirip, çevre duyarlılıklarının ve sosyal sorumluluk farkındalıklarının oluşmasını, kalıcı olmasını amaçlıyoruz. Bu sürece katkı koyan KAÜ yönetimine ve fakülte çalışanlarına teşekkür ediyorum. Aynı yöne bakıp, aynı şeye inanan bir ekiple çalışmanın kıymeti çok büyük” dedi.