Sağlıkta 1 Nisan’da yeni dönem

Kamu sağlık hizmetlerinde ‘mesai’ tartışması sürerken, önemli bir adım atıldı, poliklinik süresinin artırılmasına yönelik karar alındı. Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık merkezlerine bir yazı göndererek, 1 Nisan’dan itibaren poliklinik hizmet süresinin 14.30’a kadar devam edeceğini bildirdi.

Ayşe GÜLER

Sağlıkta poliklinik hizmetlerinde yeni dönem, 1 Nisan’dan itibaren başlıyor.

Alınan yeni kararla birlikte daha önce saat 12.30-13.00’e kadar devam eden poliklinik hizmetleri saat 14.30’a kadar uzatılıyor.

Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık merkezlerine bir yazı göndererek, 1 Nisan’dan itibaren poliklinik hizmet süresini 14.30’a kadar devam edeceğini bildirdi.

YENİDÜZEN’e yeni uygulama ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, sağlıkta mesailerin tam gün olarak uzadığını hatırlattı, hizmetlerin daha etkin ve verimli verilebilmesi, hastalara ulaşılabilmesi adına böyle bir karar alındığını söyledi.

Besim, başhekimliklerin gerekli düzenlemeleri yaparak, Sağlık Bakanlığı’nı bildireceklerini ifade etti.

Öte yandan sağlıkta örgütlü sendikalar yeni uygulamaya temkinli yaklaştı. YENİDÜZEN’e konuşan sendikalar, yeni uygulama ile birlikte alt yapı ve personel sıkıntısı yaşanabileceğine de işaret etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu ise alınan kararı olumlu bir adım olarak değerlendirse de bu kararın daha fazla muayene, daha çok ameliyat anlamını taşıdığını, doktor ve alt yapı eksikliklerinin ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, başlayacak uygulamanın hayata geçemeyeceğini savundu, “Her iktidar döneminde kamu hekimlerinin mesailerine uyulması konuşuluyor. 40 yıldır bu yapılıyor ancak uygulanmıyor.” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr Mustafa Taşçıoğlu ise yapılmak istenen uygulamanın Dünya Sağlık Örgütü kriterleri ile çeliştiğini söyledi.

Öte yandan görüş almak için aradığımız ile Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış’a ise ulaşılamadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI NE DÜŞÜNÜYOR?

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim:

Hedef, sağlıkta etkin ve verimli hizmet

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, sağlıkta mesailerin tam gün olarak uzadığını hatırlattı, hizmetlerin daha etkin ve verimli verilebilmesi, hastalara ulaşılabilmesi adına böyle bir karar alındığını söyledi.

Uygulamanın 1 Nisan’dan itibaren tüm hastanelerde hayata geçeceğini açıklayan Besim, başhekimliklerin gerekli düzenlemeleri yaparak, Sağlık Bakanlığı’nı bildireceklerini ifade etti.

Besim, gerekli düzenleme ile ilgili resmi yazıların önceki gün itibariyle tüm hastanelere ulaştırıldığını aktararak, bazı branşlarda eksik doktor olabileceğini, bu konuda çalışma yapılacağını söyledi.

Polikliniklerin daha önce saat 12.30’a kadar hizmet verdiğini, bazı branşların daha uzun mesai yaptığını ifade eden Besim, verimli bir çalışmayı hayata geçirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

SAĞLIK ÖRGÜTLERİ, UYGULAMAYA NASIL YAKLAŞIYOR?

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu:

Olumlu bir adım ancak doktor ve alt yapı eksiklikleri yaşanabilir

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu ise alınan kararı olumlu bir adım olarak değerlendirse de bu kararın daha fazla muayene, daha çok ameliyat anlamını taşıdığını, doktor ve alt yapı eksikliklerinin ortaya çıkabileceğine işaret etti.

“Poliklinik süresinin uzatılması, daha fazla hasta, daha fazla muayene, daha çok muayene demek… Ameliyat masanız var mı? Bazı şeyler birbirine paraleldir. Daha fazla hasta yatıracağınız yatak var mı?” diye soran Arifoğlu, söz konusu eksikliklerin giderilmesi, personel sıkıntısının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Arifoğlu, şu anda poliklinik hizmetlerinin saat 12.30-13.00’e kadar devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu:

“Uygulama bizce hayata geçemeyecek”

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, başlayacak uygulamanın hayata geçemeyeceğini savundu, “Her iktidar döneminde kamu hekimlerinin mesailerine uyulması konuşuluyor. 40 yıldır bu yapılıyor ancak uygulanmıyor.” diye konuştu.

Dr. Gardiyanoğlu, özel hastanelere de çağrı yaparak, kamu hekimlerini saat 15.00’ten önce hastanelerine almamalarını, hasta bakmasına izin vermemelerini istedi.

Kamu hekimlerinin mesai saatlerine uyup uymadıklarının ilk önce kamera sistemi ile denetlendiğini, sonrasında imza defteri uygulamasına geçildiğini ifade eden Gardiyanoğlu, şu anda ‘parmak sisteminin’ devrede olduğunu dile getirdi.

Gardiyanoğlu, “Hastalara hizmet vermek lazım. Doktorların kameralarla denetlenmesi, hekimlik onuruna aykırı” dedi.

Randevu sisteminin saat 15.00’e kadar, kamu hekimlerinin mesaisinin de saat 15.45’te sona ermesi gerektiğini belirten Gardiyanoğlu, “Kamu hekimlerinin ayrıcalığı ne? 40 saat çalışmaları gerekiyor.” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr Mustafa Taşçıoğlu:

“Dünya sağlık örgütü kriterleri ile çelişiyor”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr Mustafa Taşçıoğlu, yeni uygulamaya yönelik bilgisi olmadığını söyledi.

Taşçıoğlu, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre doktorların günde 15-20 hasta bakması gerektiğini, ancak meslektaşlarının 30-40 hasta ile ilgilenmek zorunda kaldığını ifade etti.

Her hastaya 15-20 dakika ayrılması gerektiğini ancak yoğunluk nedeniyle yeterince zaman ayrılamadığını söyleyen Taşçıoğlu, bu durumun bazen hataya da neden olabileceğini dile getirdi.

Taşçıoğlu, özellikle yataklı tedavi birimlerinde aynı zamanda ayaktan gelen hastalara da hizmet verildiğini belirterek, “Yataklı Tedavi Birimleri olan hastanelere poliklinik hizmeti veriliyor. Bu durumun abartılarak ön plana çıkarılması işin özüne aykırı. Dünya sağlık örgütü kriterleri ile çelişiyor.” dedi.

Taşçıoğlu, yapılan çalışma ile acil servislerdeki ‘yığılmanın’ önüne geçilmeye mi çalışıldığını sordu.