Sağlık Bakanlığı'nı sarsan istifa
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, 7 Ocak itibarıyla izinlerinden feragat ederek görevinden emekliye ayrılma talebini Sağlık Bakanlığı’na iletti.
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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, 7 Ocak itibarıyla izinlerinden feragat ederek görevinden emekliye ayrılma talebini Sağlık Bakanlığı’na iletti.
Emekliye ayrılma talebini doğrulayan Müsteşar Akçaba, henüz talebinin onaylanmadığını belirtti, ‘yorgunluk’ gerekçesiyle emekliliğini istediğini belirtti, daha fazla açıklama yapmaktan kaçındı.
Akçaba, UBP-HP Hükümeti Dönemi’nde, 8 Temmuz 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı görevine atanmıştı.
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Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Mustafa Akçaba
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