Ryanair uçuşlara başlıyor

Kıbrıs’ın güneyine sefer düzenleyen Ryanair 1 Temmuz’dan itibaren uçuşlara yeniden başlayacağını duyurdu.

İrlanda, Birleşik Krallık, Belçika, Hollanda ve Almanya gibi Kuzey Avrupa ülkelerine günlük uçuş gerçekleştireceğini açıklayan havayolu şirketi, aynı zamanda Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs gibi kilit tatil destinasyonlarına seferleri yeniden başlatacağını bildirdi.

Ryanair İspanya, İtalya, Kıbrıs, Yunanistan ve Portekiz’in hotel ve sahillerini Temmuz -Ağustos tatil sezonu için açacağını duyurmasının ardından normal temmuz tarifesinin %40’ını hayata geçirmeyi planladığını paylaştı.

Avrupa genelindeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması dolayısıyla havayolu şirketi Temmuz – Ağustos ayları için 29.99 Euro’dan başlayan tek yön koltuk satışına başladı, ancak bilet satışlarının 28 Mayıs gece yarısına kadar yapılması koşulu konuldu.

Açıklamada tüm uçuşların yeni sağlık yönergeleri ile uyumlu olarak maskeli yapılacağını aktarıldı. Avrupa Birliği yönergeleri, tüm yolcuların ve kabin ekibinin havaalanı terminalleri ve uçakta maskeli olmaları şartını koyuyor.

Kaynak Cyprus Mail