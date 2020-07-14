RAPOR SARAY'A ULAŞTI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Sağlık Bakanı Ali Pilli arasında siyasi çekişmeye ve polemiğe neden olan KKTC hükümeti tarafından hazırlanan “COVID-19 Epidemiyolojik Raporu”, Cumhurbaşkanlığı’na iletildi. Sağlık Bakanlığı tarafından Saray’a gönderilen raporun hem Türkçe hem de İngilizce sunulduğu öğrenildi.

KKTC ile ilgili epidemiyolojik duruma ilişkin rapor yılan hikayesine dönmüş, Saray ile hükümet arasında uzun süren polemiğe yol açmış, bugün planlanan İki toplumlu Sağlık Komitesi toplantısının ertelenmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı dün Sağlık Bakanlığı’nın, epidemiyolojik duruma ilişkin raporu, İngilizceye tercümesinin tamamlanmadığını, dolayısıyla bugün yapılması planlanan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi toplantısının ileriki bir tarihe ertelendiğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı Ali Pilli ise dün sabah Meclis’te Covid-19 raporunun hazır olduğunu söylemiş, teknik nedenlerle Meclis’e getiremediğini belirtmişti. Bakan Pilli daha sonra katıldığı bir programda raporun “basıldığını” belirterek, hem Türkçesi’nin hem de İngilizcesi’nin de hazır olduğunu, raporu dün gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı’na ileteceklerini açıklamıştı.