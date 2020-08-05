‘Pozitif vaka’ kaçmaya teşebbüs etti

Yenidüzen özel

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Sadece covid-19 hastalarının tedavisinin sürdüğü bölümde testi pozitif çıkan bir hasta kaçmaya teşebbüs ettiği iddia edildi.

Kısa sürede fark edilen kişi, yeniden gözlem altına alınırken Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük YENİDÜZEN’e olayın doğru olduğu bilgisini verdi.

Büyük: “Her şey kontrol altında”

Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, sabah saatlerinde Ayaktan Tanı Merkezi önünde bir hareketlilik yaşandığını doğruladı. Büyük, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide testi pozitif olan bir hastanın Ayaktan Tanı Merkezi kapı önüne giderek kaçma teşebbüsünde bulunduğunu kısa sürede tespit edildiğini söyledi.

Her şeyin kontrol altında olduğunu da kaydeden Büyük, vakanın yeniden gözlem altına alındığını kaydetti.