Pile sakinlerinin eylemi Rum basınında

Pile sakinlerinin, dün öğleden sonra, İngiliz Üsleri tarafından kontrol edilen Beyarmudu geçiş noktasında protesto eylemi gerçekleştirmesi Rum basınında da yer aldı.

Rum basınından Alithia gazetesi İngiliz Üslerinin, dün, 12 yaşındaki çocuğun, ailesiyle birlikte Kuzey’e geçişine izin vermemesi nedeniyle Pile sakinlerinin gerçekleştirdiği protesto eylemini “Beyarmudu Barikatında Gerginlik” başlığı altına verdi.

Haravgi gazetesi “Beyarmudu Barikatında Gerilim ve Protesto-Çocuklara Test Yapılmadığı İçin Ailenin Geçişini İzin Vermediler” başlığını kullandı.