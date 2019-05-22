"Partisi adına yapabileceği hiçbir şeyin kalmadığı noktada UBP’ye sarıldı"

Özgürgün: Özersay UBP'ye sarıldı

Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanı eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümet protokolünün imzalandığı sıralarda sosyal medyadan paylaşımda bulunarak Özersay’ın partisi adına hiçbir şeyi kalmadığı için UBP’ye sarıldığını kaydederek “başta yapılması gerekeni şimdi yaptığını” söyledi.

İşte Özgürgün'ün paylaşımı:

Başta yapılması gerekeni son çırpınışlar olarak sergileyen Kudret Özersay: Politikada kalıcı ve işlevsel olabilmenin en önemli temeli tutamayacağımız sözleri vermemek başarılması imkansız, halka zarar verecek işlere kalkışmamak ve en zor zamanlarda gemiyi ilk terk eden olmamaktır.

Partisi adına yapabileceği hiçbir şeyin kalmadığı noktada UBP’ye sarılmasını doğru ama başarılı bir siyasi gelecek için yetersiz buluyorum.

Ülkemizin şu anda bulunduğu ciddi sıkıntılı dönemden hızlıca çıkabilmesinin en doğru yolu bir hükümetin kurulmasıydı. UBP HP koalisyonu canı gönülden dilerim ki başarılı olsun. UBP’nin başarısız olma lüksü yoktur.