Parti meclisi yeni dönem çalışmalarına başladı
Bağımsızlık Yolu’nun geçen hafta yapılan 1. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Parti Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, Genel Komite’yi oluşturacak sekreterya ve yardımcılarının seçimi yapıldı
Bağımsızlık Yolu’nun geçen hafta yapılan 1. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Parti Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde dün gerçekleşen toplantıda, Genel Komite’yi oluşturacak sekreterya ve yardımcılarının seçimi yapıldı.
Partiden verilen bilgiye göre, seçim sonucunda görev alan Sekreterya şu şekilde oluştu:
Örgütlenme Sekreteri Mustafa Keleşzade, Mali Sekreter Melisa Koloz, Basın-Yayın Propaganda Sekreteri Buğra Keskindağ, Eğitim Sekreteri Hasan Tezbaşar ve Dış İlişkiler Sekreteri Nehir Özkızan.
Sekreter yardımcılıklarında ise; Genel Sekreter Yardımcılığı’na Nermin Sontaş, Örgütlenme Sekreteri Yardımcılığı’na Ahmet Karakaşlı, Mali Sekreter Yardımcılığı’na Gazi Gök, Basın-Yayın Propaganda Sekreter Yardımcılığı’na Evren Gürtunç, Eğitim Sekreter Yardımcılığı’na Berya Ardal ve Dış İlişkiler Sekreter Yardımcılığı’na Cemre İpçiler getirildi.