Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’yı New York’ta Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Konseyi’nde konuşma yapmak üzere davet eden Yunanistan eski başbakanı Yorgos Papandreu’dan Rum siyasilere yanıt geldi.

Yunanistan eski başbakanı Yorgos Papandreu, Kıbrıslı Türk lider Akıncı’yı New York’ta Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Konseyi’ne konuşma yapmak üzere davet etmesini eleştiren Rum siyasetçilere, “Akıncı’yı davet ederek fikirlerini dinlemek ne zamandan beri suç oldu. Sizinki sadece, sahte milliyetçilerin timsah gözyaşları” cevabını verdi.

Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve Yunanistan eski başbakanı Papandreu, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Konseyi’nde konuşma yapmak üzere davet etmesini eleştiren Rum siyasetçilere, yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Yunanistan eski başbakanlarından Yorgos Papandreu, basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamayla, Akıncı’yı New York’taki BM Genel Merkezi’nde, başkanı olduğu Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Konseyi’ne davet etmesini eleştiren Rum siyasi partilere verdiği yanıtta, gösterilen tepkileri “milliyetçilik ve sahte vatanseverlik” olarak niteledi.

Rum siyasi parti başkanları yaptıkları açıklamalarla, Yunanistan eski Başbakanı Yorgos Papandreu’yu daveti nedeniyle eleştirmişlerdi.

Papandreu basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, eleştirileri, “bazı aşırı milliyetçilerin gözyaşları timsah gözyaşı” olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Herkesin bilmesi gerekir ki, Akıncı Kıbrıs Türk tarafının temsilcisi olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından davet edildi ve konuşma yaptı” denildi.

Papandreu yazılı açıklamasında, Akıncı’ya yapılan davetlerin ne zamandan beridir suç olduğunu sordu. “Eğer olsaydı, o zaman Anastasiadis’in Akıncı ile herhangi bir görüşmesi olmayacaktı ve herhangi biri de Kıbrıs sorununun çözümüne nasıl katkı koyacaktı? denildi.

GUTERRES DE BAŞKANLIK YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’ta BM Genel Merkezi’nde toplanan Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Konseyi’nde yaptığı konuşmada, 1999-2005 yılları arasında Sosyalist Enternasyonal Başkanı olan ve bugün BM Genel Sekreterliği görevini yürütmekte olan Antonio Guterres’in, iki tarafın uzlaşmazlıklarını giderebilmesi için ortaya bir çerçeve koyduğunu, Kıbrıs Türk tarafının önerilerini bu çerçeve içinde sunduğunu, fakat muhataplarının bu çerçeveye sadık kalmadıklarını ifade etmişti.

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı, Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Konseyi’ndeki konuşmasında, çözüme her zaman olumlu katkı koyan Kıbrıs Türk tarafının dünyayla ve komşularıyla uyumlu ve verimli ilişkiler kurmak istediğini, fakat bunun için Kıbrıs Türk toplumunun önüne konan bazı anlamsız ve suni engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.



Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Konseyi’nde yaptığı konuşmada, önemli ilerlemelere rağmen henüz bütünlüklü bir uzlaşıya varılamamış olmasının başlıca nedeninin Kıbrıs Rum tarafının eşitliğe ve adil bir siyasi güç paylaşımına hazır olmaması olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu durumun 2004 yılında bir BM çözüm planı olan ve Annan Planı olarak anılan planın referandumunda Kıbrıslı Türklerin %65 “evet”, Kıbrıslı Rumların %76 oranında “hayır” oylarıyla hayata geçmemesi nedeniyle dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın da raporuna yansıdığını anımsatmıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasının sonunda, Kıbrıs sorununun çözüm sürecine Sosyalist Enternasyonal’in olumlu ve sürekli katkı koymasının önemine işaret etmişti.



PAPANDREU İLE GÖRÜŞME...

New York’taki BM Genel Merkezi’ndeki Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Konseyi toplantısının ardından bir araya gelen Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgos Papandreu ile Cumhurbaşkanı Akıncı, bundan sonra da temas halinde bulunmaya karar vermişti.

CUMHURBAŞKANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ...

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, öte yandan KKTC New York Temsilciliği’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis’in tersini söylemesine rağmen, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da bir kez Guterres çerçevesinin dışında olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

New York’ta Rum Lider Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, güven yaratıcı önlem diye Maraş’tan bahsettiğine işaret edilerek, Maraş’ın güven yaratıcı önlemler çerçevesinde gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki soruya şu cevabı verdi:

“Göreve gelmeden bütün seçim döneminde Maraş’ı sadece tek başına değil Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı’nda bütünlüklü bir şekilde değerlendirilmesi kaydıyla konuşmaya hazır olduğumu ifade ettim. Bu tabii ki benden önceki süreçlerde bütünlüklü bir çözümün parçası olarak değerlendirildi ve gelinen noktada da bütünlüklü çözüm arayışı çok çok öne çıktı. Ben göreve gelir gelmez Sayın Anastasiadis ile yaptığım ilk toplantılarda da gördüm ki Maraş konuşulmaya başlandığı anda Ercan’ın gündeme getirilmesine hazır değiller. Dolayısıyla bir yandan bütünlüklü çözüm anlayışı bir yandan da Ercan Havaalanı’nın devre dışı bırakılmak istenmesi bu konuyu daha başlamadan bitirdi. İki yıl sonra bir mobil telefon işini bile halletmemişken bize o konuda yasalarının engel olduğunu söylerken, anlaştığımız halde elektriği sadece geçici bir şekilde bağlayıp da kalıcı bir şekilde bağlanmasına razı gelmezken, yeniden Maraş’ı gündeme getirmeleri kesinlikle iyi niyetle bağdaşmaz.”