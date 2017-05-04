Sinema sektöründe yaşadığı ayrımcılığı protesto etmek için bir haftadır açlık grevinde olan Kıbrıslı Rum yönetmen Panikos Hrisantu, kendisine destek veren Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumları onore etmek için bir belgesel gösterimi gerçekleştireceğini duyurdu.

“Üç Ağaç Bir Kıbrıs” adını taşıyan belgeselin gösterimi, 5 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30’da, Hrisantu’nun açlık grevini sürdürdüğü Lokmacı geçiş noktasının hemen yanındaki Barış Odası’nda (Peace Room) yer alacak. İlk kez izleyici karşısına çıkacak olan 40 dakikalık belgesel, Yunanca dilinde ve Türkçe alt yazı ile gösterilecek. Gösterimin halka açık ve ücretsiz olacağı da açıklandı.