“Özgür basın haktır”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımla basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü savundu. Akansoy, iktidar sahiplerinin özgür gazetecilikten basın tarihi boyunca hoşlanmadığını kaydederek, ‘sindirip susturamadıklarını satın almaya, satın alamadıklarını katletmeye’ çalıştıklarını ifade etti.

Akansoy şu şekilde konuştu:

“Halkın doğru ve güvenilir haber alma hakkı ekmek kadar, su kadar, hava kadar kutsal bir haktır. Özgür basın, özgür gazetecilik bu hakkın teminatıdır.

Güç ve iktidar sahipleri, suç odakları özgür basından da özgür gazetecilikten de basın tarihi boyunca hiç hoşlanmadılar. İlk yaptıkları şey sansürlemek, engellemek, sindirmeye susturmaya çalışmak oldu. Sindirip susturamadıklarını satın almaya, satın alamadıklarını katletmeye kadar götürdüler işi. Gazeteciler direndiler.

Özgür basının, özgür gazeteciliğin, doğru ve güvenilir habere özgürce erişimin hak olduğu kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu anlamayan, hissetmeyen kimse kalmadı. Bir zaman için susturulmayan, sindirilmeyenler, başkaları susturulmaya, sindirilmeye çalışırken ses etmeyenler, güç ve iktidar sahiplerinin doymak bilmeyen bir ihtirasla en küçük bir aykırı söze tahammül edemediklerini acı tecrübelerle öğrendiler. Başkaları susturulmaya çalışılırken susup, sıra kendilerine geldiğinde ses verilmesini isteyenlerle dolu demokrasi ve basın tarihi. Her olayda anlıyor ve bir daha, bir daha öğreniyoruz ki basın özgürlüğü, özgür gazetecilik, doğru ve güvenilir haber alma hakkı her zaman, her koşulda, herkese lazım.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü tüm dünyada halkın doğru ve güvenilir haber alma hakkının her geçen gün zorlaştığı bir ortamda kutlanıyor. Doğru ve güvenilir haber verme sorumluluğunu yerine getirebilmek için yargılanmayı, hapsedilmeyi, sürgün edilmeyi, öldürülmeyi göze alan cesur ve namuslu gazeteciler hiç vazgeçmediler. İyi ki vazgeçmediler.

Özgür basın, özgür gazetecilik, halkın doğru ve güvenilir haber alma hakkı için bedel ödeyenleri selamlıyor, bu uğurda can verenleri saygıyla anıyorum.”