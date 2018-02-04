Olaylı maç Doğan’ın: 1-3

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği, Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarı sonunda tribünlerde başlayan, daha sonra sahaya yansıyan olayların gölge düşürdüğü karşılaşmada konuk ekip Doğan Türk Birliği 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü. K.Kaymaklı’nın maçtaki tek sayısını 8’inci dakikada Uğur Gök kaydederken, 44’te Selim Saygı, 67’de Kenan Oshan ve 82’e Ahmet Coşkun’un golleri Doğan Türk Birliği’ne galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Doğan Türk Birliği 31 puana ulaşırken, K.Kaymaklı 25 puanda kaldı.

Tribünde ve sahada olaylar

39’uncu dakikada iki takım taraftarları arasında başlayan sözlü tartışmanın şiddeti artarken her iki taraf birbirlerine yabancı maddeler attı. Yabancı maddelerin bazıları tribünün ortasında olan spor yazarlarına da isabet etti. Tribündeki olaylar esnasında Doğan Türk Birliği’nin 44’üncü dakikada eşitlik golünün ardından saha içerisinde de tartışmalar yaşandı. K.Kaymaklı’dan antrenör Nazım Aktunç, Doğan Türk Birliği’nden Teknik Direktör Caner Oshan, antrenör Afün Girgen ve yönetici Emirali Ferhatoğlu saha dışına gönderilirken, K.Kaymaklı kalecisi Ali Duvarcı çift sarı kartla oyun dışına gönderildi. Sahaya iki K.Kaymaklı taraftarı girerken, bir tanesi yardımcı hakem Zekai Töre’nin üzerine yürüdü, Doğan Türk Birliği futbolcuları araya girdi. Oyun dışına gönderilen Teknik Direktör Caner Oshan devre arası konuşmasını ise tribünün önündeki tellerden yaptı.

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı**, Ahmet Özkurtuluş*, Zekai Töre**

K.KAYMAKLI

Ali Duvarcı*

Berkem Nurdal**

Mehmet Kaygısız*

Turgut K. Çoban*

Yusuf Özbahar**

Bayram Anday

(Dk.45 Efe Erdem)*

Franck Mbarga**

(Dk.80 Yağış)*

Arsene Junior*

(Dk.88 Tuğrul)

Konan Mallon*

Uğur Gök**

Hüseyin Adal**

TD: İltaç Karayel

DOĞAN TB

Ozan Mercan**

Hasan Kanlı**

(Dk.88 Tunahan)

Ahmet Sönmez**

Koral Saymaz**

Emek Kırılmaz*

Quadri Raheem**

Aydın Aygın**

(Dk.90 Ceylan)

Adjeman Pamboe**

(Dk.73 A. Coşkun)**

Onyekachi Akafor**

Kenan Oshan**

Selim Saygı***

TD: Caner Oshan

GOLLER: Dk.8 Uğur Gök (K.Kaymaklı) – Dk.44 Selim Saygı, Dk.67 Kenan Oshan, Dk.82 Ahmet Coşkun (Doğan TB)

KIRMIZI KART: Dk.45 Ali Duvarcı (K.Kaymaklı)

Fotoğraf: Kanı Aldağ

