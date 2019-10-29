"Öğrenci belgeleri özel kodlarla korunuyor"

Ülkedeki bazı üniversitelere ve Eğitim Bakanlığı’na ait sahte mühürlerin peş peşe ortaya çıkması gözleri üniversitelere ve Eğitim Bakanlığı'na çevirdi… YENİDÜZEN’in ulaştığı Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı, üniversiteler ‘büyük suç’ dedi…

NADİRİ: “BELGELERDE ÖZEL KODLAR VAR”… Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, üniversitelerine ait evrakların üzerinde ve öğrenci belgeleri üzerinde özel kodlar olduğunu belirtti.

TÜZÜNKAN: “YÜZ KIZARTICI AĞIR BİR SUÇ”… Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan, ‘sahtecilik’ suçunun sadece KKTC’de değil tüm dünyada ciddi bir sorun, ağır ve yüz kızartıcı adli vakalardan biri olduğunu kaydetti.

Devrim DEMİR

Ülkedeki bazı üniversitelere ait sahte mühürlerin peş peşe ortaya çıkması gözleri üniversitelere ve Eğitim Bakanlığına çevirdi. Bir ay içinde ikinci kez mahkemeye taşınan sahte mühürler ve damgalarla ilgili polis geniş soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri polisten sahte mühürle ilgili herhangi bir bilgi gelmediğini, bugüne kadar da evrak sahteciliği ile karşılaşmadıklarını belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan ise, sahtecilik suçunun dünyanın en ağır suçu olduğuna vurgu yaparak, KKTC’de sahteciliği önlemek için üniversiteler arası iş birliği olduğuna vurgu yaptı.

Tüzünkan, bilişim yasasının geçmesi ile üniversitelerinin e- imza’ya geçeceğini ve kontrolün sağlanabileceğini de kaydetti.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Eğitim Bakanlığı’na ait bulunan sahte mühürlerle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Bir ay içinde ikinci kez yaşanan olay dikkat çekerken, iki farklı suçla ilgili 3 kişinin yargılanma süreci devam ediyor.

Mühürler postaneye geldi

Bir yıl önce adına gelen paketi almak için postaneye giden ancak paketin incelenmek istendiği esnada postaneden ayrılan A.B.F.T, geçtiğimiz gün ülkeye giriş yapmak istediği esnada suçüstü yakalandı.

2018 yılında A.B.F.T, adına gelen pakette, üniversiteler, Eğitim Bakanlığı ve bazı elçiliklere ait sahte mühür ve damgalar tespit edilmişti.

Ülkeden ayrılan ve 24 Ekim tarihinde yeniden giriş yapmak isteyen A.B.F.T, suçüstü yakalanarak 25 Ekim tarihinde mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı A.B.F.T, aleyhindeki polis soruşturması devam ediyor.

Trafik kazasında çıkmıştı

Yine Ekim ayında Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında görevli polisler tarafından yapılan kontrolde kiralık araçta sahte resmi devlet dairesi mühürleri ve Üniversite mühürleri bulunmuştu.

A.B.B.’nin kirasında bulunan ve M.T.I.’nın kullanmakta olduğu ZPK 686 plakalı araçla bir trafik kazası yaptığını ve kaza mahalline giden polis ekipleri tarafından aracın arka koltuğunda 7 adet ıslak ve 3 adet soğuk olmak üzere KKTC'de faaliyet gösteren çeşitli Üniversitelere, bakanlıklara ve TC Büyükelçiliği ile Nijerya Büyükelçiliği'ne ait damga mühürleri ile ilgili 2 kişi tutuklanmıştı.

Yargılanma süreci tamamlanan iki zanlı da hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilirken, tasarruflarında ele geçirilen mühürlerle ilgili polis soruşturmasının henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan sahte mühürlerle ilgili YENİDÜZEN’e konuştu…

Nadiri: “Öğrenci belgeleri üzerinde özel kodlar var”

Son bir ayda gündeme gelen sahte mühürlerle ilgili her hangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını kaydeden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, polisten de bir bilgi gelmediğini kaydetti.

Nadiri, üniversitelerine ait evrakların üzerinde ve öğrenci belgeleri üzerinde özel kodlar olduğunu belirtti.

Muhacerete de özel kodlarla ilgili bilgi paylaşımı yapıldığını ifade eden Nadiri, “Sahtecilik dünyanın her yerinde var olan bir durum. Sahteciliğin önüne geçilmesi için önlem alınması gerekmekte” dedi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin özel bir şifre kullandığının da altını çizen Halil Nadiri, hiçbir şekilde evrak sahteciliğinin yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Nadiri, öğrenci belgeleri ile ilgili muhaceretle de online bağlantıda olduklarını ifade etti.

Tüzünkan: “Çıkar sağlayan bir grup söz konusu”

YENİDÜZEN’e konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan, ‘sahtecilik’ suçunun sadece KKTC’de değil tüm dünyada ciddi bir sorun ve en ağır adli vakalardan biri olduğunu kaydetti.

Tüzünkan, tamamıyla üniversiteler bilgisi dışında bilişim teknolojilerini kullanarak diplomaları bir şekilde kopyalayarak çıkar sağlayan bir grubun olduğunu söyledi.

“Polis, son derece başarılı bir operasyon yaparak bir kişiyi yakalayarak, gerekli önlemi aldı. Üniversite olarak kullandığımız tüm kâğıtlar son derece güvenli ve ayırt edici özelliğe sahiptir.”

‘E’ İmzaya geçiliyor

Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan, bu tarz sahteleme olaylarında sadece diplomaların şeklen sahtelendiğini belirterek, bu tarz olayların çıkmasında en büyük faktörün üniversitelerinin kullandığı güvenlikli kâğıtlar olduğunu ifade etti.

Tüzünkan, “ Üniversite olarak sahtelemeye karşı aldığımız birçok önlem vardır. Bilişim yasasının geçmesi ile E imza aşamasına geçilecek ve bu yöntemle ilgili kurumlar bunların kontrolünü yapabilecek duruma gelecek. Sahteleme işleri ile uğraşanlar da daha kolay tespit edilecek. Bu yaşanılan son olayda da, ortalama notu düşük olan bir öğrencinin başka bir üniversiteye geçiş yapmak istediği sırada fark edildi. Bu durum polise bildirildi ve takip sonucu ortaya çıktı. Üniversiteler arası bu noktada iş birliği vardır. Dünyanın ve KKTC’nin en büyük sorunlarından biri olan sahtecilik yüz kızartıcı bir suç olmakla beraber, bu tarz suçlara karşı oldukça tedbirli davranmaktayız” dedi.