Nikolaos Stelya’ya polis engeli!

TC kimliğiyle Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmaya çalışan İstanbullu Rum gazeteci Nikolaos Stelya'ya geçiş izni verilmedi.

Stelya, bu sabah bir televizyon programına katılmak için Kermiya geçiş noktasından geçmeye çalıştığı sırada polis tarafından engellendi.

Yaşananları sosyal paylaşım sitesinden duyuran Stelya, Kıbrıs’ın kuzeyine geçişine gerekçe gösterilmeden izin verilmediğini belirtti.

Stelya’nın paylaşımı şöyle: Saygıdeğer dostlar az evvel Metehan-Agios Dometios(Ay Demet) kapısından Kıbrıs’ın kuzeyine geçişim K.Türk polisi tarafından gerekçe gösterilmeksizin engellenmiştir.

Olayla ilgili polisten henüz resmi açıklama yapılmadı.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre güvenlik makamları Nikolas Stelya’nın ‘Barış ve Demokrasi Yürüyüşü’nde provokasyon yapacağından şüphelenildiği için geçişine izin vermedi.

STELYA : YÜRÜYÜŞ İLE İLGİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Konuyla ilgili KANAL Sim'e konuşan Nikolaos Stelya, TC Pasaportu ile geçmeye çalıştığı sırada polislerin kendisine geçiş izni vermediğini, ilk kez böyle bir olayın başına geldiğini söyleyerek, uygulamanın sadece bugün için geçerli olduğunu yarından itibaren normal geçişlerine başlayacağını kendisine söylediklerini açıkladı. Stelya, geçişine izin verilmemesininin "hak ihlali" olduğunu vurguladı.

Kıbrıslı Türk polislerinin kendisine çok kibar davrandığını aktaran Stelya, Kıbrıs'ın güneyinden konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadığını da belirtti. Stelya, geçişine izin verilmemesinin bu akşam gerçekleşecek olan yürüyüş ile alakası olabileceğini düşündüğünü kaydederek, polisin yazılı ya da sözlü açıklama yapmadığını kendisinin yürüyüş nedeniyle izin vermediklerini düşündüğünün altını çizdi.

Güneyden bu akşam yürüyüşe katılmak için gelecek olanların da geçip geçemeyecekleri sorusu üzerine Stelya, bu konuda arkadaşlarının da kendisine soru yönelttiğini ancak bununla ilgili bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Stelya, yaşanan gelişmeyle ilgili olarak Elçilikler aracılığıyla girişim başlattığını belirterek, Kıbrıs Türklere karşı bir tavrı olmadığını da aktardı.