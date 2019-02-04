Mutabakat sağlandı, Meclis oturumu kapatıldı

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumu, 1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın cenaze töreni nedeniyle, gruplar arası varılan mutabakat gereği oturum kapatıldı.

Bugünkü Meclis gündemi, haftaya pazartesi gününe kaldı.

İç tüzüğün 68. maddesi kapsamında söz alan UBP Genel Başkanı, Milletvekili Ersin Tatar, Denktaş ailesine başsağlığı diledi.

Aydın Denktaş’ın özverili, büyük acılar çekmiş bir kişi olduğunu ifade eden Tatar, kendisine olan saygılarından dolayı, oturum ile ilgili mutabakat sağlandığını söyledi.

Tatar’ın ardından Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunun kapatıldığını duyurdu.