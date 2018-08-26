Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’nden konser
Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nde Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Korosu sahne aldı.
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İsmet Ezel
Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Korosu Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nde sahne alarak seslendirdikleri şarkılarla izleyenleri mest etti. Yeniboğaziçi Pulya Festivali alanı Anfi Tiyatrosu’nda sahne alan koroyu sanatçı Soyhan Bilgeer yönetti. Konser sonunda Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, dernek başkanı Hayriye
Tokyay ‘a Festival Komite Başkanı Bedia Balses Çeliker’de şef Soyhan
Bilgeer e çiçek takdım ettiler
Koro elemanları :
Hayriye Tokyay, Elmas Civisilli, Yılşen Ergeç, Hasibe Abatay, Nuray Enver, Sezal Acaroğlu, Elvan Öztemiz, Gülseren Özekici, Semra Önder, Laika Gürsoy, Esra Kanatlı, Sevgül Uzkan, Fatma Alikor, Lale Enver, Jale Enver, Ali Billuroğlu, Kemal Kaleci, Fadıl Bender, Tülin Elagöz.
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Etiketler : Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Pulya Festivali
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