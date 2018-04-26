“Haber ve emek hırsızlığı ayrıca haksız rekabetle mücadele” amacıyla, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği çatısı altında oluşturulan Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi ilk adımı attı.

Komite tarafından “Medya Takip Hukuk Bürosu” oluşturuldu. Büro tarafından “çalıntı haberler” başta olmak üzere kurumsal medyaya haksız rekabet yaratan hukuk dışılığa karşı mücadele edilecek.

“Medya Takip Hukuk Bürosu” Avukatlar Aslı Murat, Deniz Düzgün, Levent Kızılduman ve Şefik Aşçıoğluları’ndan oluştu.

Komite kuruluş aşamasında Kıbrıs, Kıbrıs Postası, Havadis ve Yenidüzen gazeteleri temsilcileri imza koyarken, belirlenen ana prensipler doğrultusunda tüm paydaşlar ortak hareket etmeye davet edildi.



Komite tarafından kriterler belirlendi



Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği Komitesi yaptığı toplantıda, komitede ortak mücadele vermek isteyen internet gazetelerine yönelik belirlediği kriterleri de açıkladı.

Komite tarafından yapılan açıklamada kriterler şöyle duyuruldu:



1. İNTERNET HABER sitesinin tanımlanmış bir sahiplik yapısı, Şirketler Mukayyitliği ile Gelir ve Vergi Dairesi’ne kayıtlı aktif bir yayıncı şirkete ait olması ve evrensel ölçütte bir künyeye sahip olması gereklidir.

2. KÜNYEDE haber sitesinin sahibinin, genel yayın yönetmeninin ve sorumlu müdür veya müdürlerinin adları ve iletişim bilgileri, haber sitesinin faaliyet gösterdiği kayıtlı işyeri adresi, internet servis sağlayıcının ticari unvanı yer alacaktır. Genel Yayın Yönetmeni olarak atanacak kişinin en az beş yıl boyunca Sarı Basın Kartı hamili olması gereklidir.

3- HABER sitesinin künyesinde yer alan Genel Yayın Yönetmeni ya da sorumlusunun tüm yasal yükümlülükleri ilgili haber sitesine yönelik gazetecilik mesleği üzerinden yerine getirilmelidir.