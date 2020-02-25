Meclis’in bugünkü birleşimi mutabakatla kapandı
Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşimi, gruplar arası mutabakatla açılmasından hemen sonra kapatıldı,
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Meclis Genel Kurulu, gruplar arası mutabakatla kapandı. Milletvekilleri’nin güncel konuşmaların yapılması beklenen Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşimi, gruplar arası mutabakatla açılmasından hemen sonra kapatıldı,
Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 2 Mart Pazartesi yapılacak.
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