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Meclis’in bugünkü birleşimi mutabakatla kapandı

Meclis’in bugünkü birleşimi mutabakatla kapandı

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşimi, gruplar arası mutabakatla açılmasından hemen sonra kapatıldı,

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Meclis Genel Kurulu, gruplar arası mutabakatla kapandı. Milletvekilleri’nin güncel konuşmaların yapılması beklenen Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşimi, gruplar arası mutabakatla açılmasından hemen sonra kapatıldı,

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 2 Mart Pazartesi yapılacak.

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