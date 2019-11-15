Marketi soydular, “pişmanız” dediler

Erülkü Süpermarket’ten iki farklı günde hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı, mahkemede ‘pişmanlıklarını’ dile getirdi.

Hırsızlık yapan zanlılar İ.T. ve Ş.Ş. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı. Polis, zanlılar İ.T. ve Ş.Ş.’in 13.11.2019 tarihinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’te bin 373 TL değerinde muhtelif markalarda gıda, kozmetik ürünleri, tencere ve tava sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların ayrıca 11.11.2019 tarihinde de aynı süpermarketten hırsızlık yaptıklarının belirlendiğini anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlılar, mahkemede pişmanlıklarını dile getirdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Serden, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.