Maliye’de döviz zirvesi

Hükümet, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybına yönelik alabileceği tedbirleri görüşmek için Maliye Bakanlığı’nda iki saatlik bir toplantı yaptı. Döviz krizi zirvesinin sonuçlarının çarşamba günü açıklanmasının hedeflendiği belirtildi.

Toplantıya davetli olan muhalefet partisi UBP katılmadı.

Denktaş: “Çarşamba yeniden görüşeceğiz”

Toplantı sonrası YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanı Serdar Denktaş birkaç önlem üzerinde durduklarını söyledi. Muhtemelen çarşamba günü yeniden toplanacaklarını belirten Denktaş, toplantı sonrası ayrıntılı açıklama yapacaklarını kaydetti.

Nami, 4 maddelik döviz önlemlerini YENİDÜZEN’e açıklamıştı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami üzerinde çalışılan ancak henüz neticelendirilmeyen dövize yönelik önlem çalışmalarını şöyle açıklamıştı:

1 “Gümrüklerde döviz üzerinden yapılan ödemelerin TL’ye endekslenmesi”

2 “Emlak sektöründe döviz harcı uygulamalarının TL’ye çevrilmesi”

3 “TL kullanımını özendirecek bazı tedbirler alınması”

4 “Türk Lirası borç faizlerini aşağıya indirmeye yönelik girişim yapılması.”