Maliye Bakanı Amcaoğlu: “FİF’i 37 kuruşla mı ihya edeceğiz?”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, niyetlerinin akaryakıta zam yaparak Fiyat İstikrar Fonu’nu (FİF) ihya etmek olmadığını, bir yılda toplamda sadece 37 kuruş zam yapıldığını savundu.

FİF’in 8 buçuk milyon zararı üstlendiğini söyleyen Amcaoğlu, “37 kuruş zam yaparak mı FİF’i ihya edeceğiz?” diye sordu.

Protokolle ilgili yaklaşık 81 milyon TL’lik ilk diliminin hesaplara yattığını belirten Amcaoğlu, ayrıntıları aktardı.

Amcaoğlu, enflasyon sepeti konusunda kendisinin de şikayetleri olduğunu, Avrupa Birliği uzmanları ile birlikte çalışma yapıldığını, o normların dikkate alındığını, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

YYK Bütçesi…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” görüşüldü.

“Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”na ilişkin raporu, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun okudu.

Milletvekilleri YYK bütçesiyle ilgili konuşmalarında yayıncılık yanında pandemi, ekonomi, polis, emirname ve akaryakıt zammı gibi güncel konularda da değerlendirmelerde bulundu.

Özyiğit: “Farklı görüşlere saygı duyulmalı”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, YYK’nın Türkiye’deki RTÜK’ün Kıbrıs’a uyarlanması hali olduğunu savundu.

Son dönemde bir televizyonun kapatıldığını, hükümet ve YYK’nın buna yönelik hiçbir çaba göstermediğini söyleyen Özyiğit, “Hangi yayın kuruluşu olursa olsun farklı görüşlere saygı duymamız ve takdiri kamuoyuna bırakmamız gerekir” dedi.

Özyiğit, halkın haber alma özgürlüğü bulunduğunu söyleyerek, halkın ne derece doğru haber alabildiğini sorguladı.

Kuzeyden Güney Kıbrıs’a geçen beş kişiye Güney’de COVID-19 tanısı konduğunu söyleyen Özyiğit, bu kişilerin temas kurduğu herkesin tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Epidemiyolojik raporun henüz Cumhurbaşkanı’na ulaşmadığını kaydeden Özyiğit, Sağlık Bakanı’nın raporu neden sunmadığını sordu.

İnsan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine değinen Özyiğit, yapılması gerekenin “yukarıdakileri tespit etmek” olduğunu, kaynağın kurutulması gerektiğini belirtti.

Polisin mültecilere ateş açmasını eleştiren Özyiğit, “Bu ülkemiz adına bir utanç” dedi.

Özyiğit, Dereboyu’nda polis şiddetine yönelik suçlamalar bulunduğunu, konunun araştırılması gerektiğini söyledi.

DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın özel jet konusunda polis raporunu Meclis kürsüsünden okuduğunu söyleyen Özyiğit, bu raporla ilgili sürecin hangi aşamada olduğunu sordu.

Pandemi hastanesi ile ilgili son durumun ne olduğunu soran Özyiğit, karantinasız girişlerin ısrarla savunulduğunu, ülke kategorilerinin DSÖ verilerine göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Özyiğit, “Önlemleri bırakan hükümettir, vatandaş değil. Tehlike geçmedi, hükümet önlemlerin uymasına öncülük etmelidir” dedi.

İskele Gazimağusa Yeniboğaziçi Emirnamesi’ne de değinen Özyiğit, 15 Ocak günü hükümetin emirnameyi uzattığını, sürenin iki gün sonra dolacağını, durumun ne olacağını sordu.

Arıklı: “YYK asli görevini yapmıyor”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YYK’nın asli görevini ifa etmediğini söyledi.

Arıklı, bir televizyonun yayınlarının durdurulması konusuna değinerek, bu konuda ne yapıldığını sordu.

Lisansı olmadığı gerekçesiyle yayını durdurulan televizyon kanalına ilişkin YYK’nın lisansın olduğunu açıkladığını söyleyen Arıklı, kanalda sarf edilen sözlerle ilgili de Türkiye’de takipsizlik kararı verildiğini belirtti.

Arıklı, YYK görevini yapmadığı için bu bütçeye “hayır oyu” vereceklerini açıkladı.

Polis ile ilgili şiddet olaylarının son dönemde yeniden gündeme geldiğini, bunlarla ilgili soruşturma açıldığının söylendiğini belirten Arıklı, soruşturma açıldıktan sonra ne olduğunu sordu.

Arıklı, “Bu olayların üzerine gitmez, bunları yapan polisleri cezalandırmazsak arkası gelecek” dedi.

Göçmenlere ateş edilmesi olayını eleştiren Arıklı, kamuoyu vicdanının sustuğunu görmekten üzüntü duyduklarını söyledi.

Üç gün sonra emirnamenin biteceğini, ne yapılacağını soran Arıklı, özel jet olayında detaylı polis raporunun ne olduğunu sordu.

Polis Genel Müdürü’ne detaylı polis raporunu detaylı açıklama çağrısında bulunan Erhan Arıklı, ne olup bittiğini halkın bilme hakkı olduğunu söyledi.

Hayat pahalılığı oranının “komik bir rakam olduğunu” savunan Arıklı, Fransa’da tatil yapmanın hâlâ sepet içinde bulunup bulunmadığını, sepetin ne zaman değiştirileceğini sordu.

Hükümete çarşı, pazar ve marketlerdeki fiyatları kontrol etme çağrısında bulunan Arıklı, akaryakıt zammına da değindi ve hükümetin, zam yaparak Fiyat İstikrar Fonu’na para aktarma peşinde olduğunu savundu; “Hani Türkiye’den gelecek para ne oldu?” diye sordu.

Ataoğlu: “Yeniceköy Polis Okulu Pandemi Hastanesi olsun”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YYK çalışmalarına göz atıldığında, üzerlerine düşen vazifeyi bilmelerine rağmen görevlerini yerine getiremediklerini ya da kamuoyuyla paylaşmadıklarını söyledi.

Esnaf ve turizm sektörünün açılımına değinen Ataoğlu, pandemi hastanesi sıkıntıları olduğunu belirtti.

Yeniceköy Polis Okulu’nun boşta olduğunu, burada bir pandemi merkezi oluşturulabileceğini belirten Ataoğlu, kısa sürede bu yönde çalışma yapılabileceğini kaydetti.

İskele Gazimağusa Yeniboğaziçi Emirnamesi’nin 15 Temmuz’da son günü olduğunu söyleyen Ataoğlu, sürenin dolmasıyla ne yapılacağını sordu.

Özel jet olayıyla ilgili hükümetten de serzenişler oluşmaya başladığını, bakanın kim olduğuna yönelik tartışmaların gündeme geldiğini söyleyen Ataoğlu, bu konudaki polis raporunun kısa sürede sonuçlandırılması ve kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

Ataoğlu, pandemi sonrası açılımla ilgili beklenenin olmadığını, ayrıca Güneyin sınırlarla ilgili sorun yarattığını söyleyerek, turizmci ve esnafın sıkıntıda olduğunu kaydetti.