Mali protokolde sona doğru

Ayşe GÜLER

Türkiye ile KKTC arasında imzalanacak 2019-2021 mali yılı protokolüne yönelik görüşme trafiği devam ediyor.

Başbakan Tufan Erhürman ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasında ‘çerçevesi’ çizilen mali protokol ile ilgili heyetler arası görüşmeler dün tamamlandı.

Ankara’dan gelen ve 3 gündür yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren teknik ekipler toplantısında başlık başlık değerlendirmeler yapıldı.

Görüş alışverişinde bulundular…

‘Sosyal- ekonomik kalkınma’ hedefi ile çalışmaları yürütülen protokol görüşmelerinde görüş alışverişinde bulunduğu da elde edilen bilgiler arasında.

Türkiye’den gelen heyetin, görüşmeler sonrasında Ankara’ya gideceği, yapılan toplantı sonrasında şablonlar çıkarılacak.

Erhürman, Oktay ile görüşmüştü…

Hatırlanacağı üzere Başbakan Tufan Erhürman, Ankara temaslarını değerlendirmiş, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmüştü.

Erhürman, “Görüşmede mesele sosyal-ekonomik kalkınma hedefi olsun. Salı-Çarşamba günü Türkiye’den heyet geliyor. Bu çizilen çerçevede çalışmalar yapılacak. Heyet 3 gün burada kalacak. Önemli ilerleme yapılmasını planlıyoruz. Ne zaman imzalanacağı, bu 3 gün sonrası belli olur.” şeklinde konuşmuştu.