Makasla üzerine yürüdü

Mağusa'da 1 kişi Mağusa Devlet Hastanesi’nde bulunduğu odaya giren bir kişiyi makasla saldırarak yaraladı.

İsminin baş harfleri İ.İ.O. (E-28) olan kişi, daha önceden aralarında sorun bulunan John Herbert Alobwede Ekane'ye makasla 4 kez saldırarak yaralamaktan tutuklandı.

Lefkoşa'da hırsızlık

Lefkoşa’da A.F. (E-33) dün gece bir eğlence yerinde aralarında çıkan tartışmadan dolayı kendisini polise şikayet eden İdris Adewale Lateef’e ait aracın anahtarını ve araç içerisinde bulunan cep telefonunu çaldı.

A.F.’nin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kasti hasat ve ciddi darp

Mağusa’da dün A.K.M. (E-19), aracına çarptı gerekçesiyle Hüseyin Molla'nın kullanımında bulunan araca ve şahsa saldırdı.

Aracın sağ ön camına yumruk atıp kırdıktan sonra adı geçen şahsı ciddi bir şekilde darp eden saldırgan hakkında yasal işlem başlatıldı.

Muhaceret işlemlerini yaptırmadan ülkeye giriş yaptı

Gazimağusa’da tespit edilen H.H.H.’nin (E-23), 3 Temmuz tarihinde tespit edilemeyen bir yerden muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.

Adı geçen şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.