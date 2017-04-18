Alsancak’ta bir çiftin özel hayatı üzerinden gündeme taşınan darp olayının gerginliği, bu kez mahkemede devam etti. ‘Cinsel fantezi davası’ olarak konuşulan darp olayının ardından, polis takviye çağırmak zorunda kaldı.

Göz altındaki kadının eşinin yakınları mahkeme avlusuna doluşurken, olaya karışan kadın ve erkek arkadaşı olduğu söylenen kişi “linç edilmek” istendi.

Mahkeme avlusunda olay çıkaran üçü kadın iki erkek, Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun emri ile tutuklandı. Tutuklanan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’ye götürüldü. Yargıç Mesut Mesutoğlu, erkek zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 2 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Mesutoğlu aynı dava ile bağlantılı “fantezi olayını organize ettiği söylenen” kadının ise yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 3 bin TL nakdi, 50 bin TL şahsi kefalet imza ederek serbest bırakılmasına emir verdi.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen erkek şahıs, 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilirken, kadın, davaları görüşülünceye kadar serbest kaldı. Tutuklanan 5 kişiden ikisi “darp rahatsızlık ve uygunuz tavır hareket” üçü de “rahatsızlık ve uygunuz tavır hareket” suçundan dava okunarak serbest bırakıldı.