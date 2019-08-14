Mağusa’da uyuşturucu, Ercan’da 19 bin dolar



Polis, Mağusa’da uyuşturucu yakaladı, Ercan Havaalanı’nda “yetkili makamlar beyan edilmeyen” 19 bin 100 ABD doları tespit etti. Ülkede "izinsiz ikamet eden" 10’u Güzelyurt’da, 1’i Girne’de olmak üzere toplam 11 kişi tutuklandı.



Polis Bülteni’ne göre Mağusa’da önceki akşam trafik kazası sonucu bir araçta 4 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna” inanılan maddeyle sarılı iki sigara bulundu.



C.G. isimli 20 yaşındaki ve F.D isimli 22 yaşındaki 2 erkek tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün saat 14.30’da N.B. isimli 52 yaşındaki erkek şahsın tasarrufunda 19 bin 100 ABD Doları nakit para, yetkili makamlara bayan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Polis yasal işlem başlattı.



SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında adanın kuzeyinde yapılan denetimler sonucu “izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen” 10’u Güzelyurt’da, 1’i Girne’de olmak üzere toplam 11 kişi tutuklandı.