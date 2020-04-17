Mağusa ve Lefkoşa’da kullanılan Covid-19 test kitleri arasında büyük fiyat farkı olduğuna işaret eden belirten CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Sn. Bakan “mermim yok” diyecek yerde neden daha uygun fiyata kit temin etme yoluna gitmiyor?” diye sordu.

İncirli, “Lefkoşa’da kullanılan kitlerin tanesi 600 ₺ civarındayken Mağusa’da kullanılanlarınki 150 ₺. Mağusa’daki kitler güvenilir ise neden Lefkoşa’da onların yerine 4 kat pahalı olanlar kullanılıyor? Tüm hükümet yetkililerine “mermiler”in halkın parasıyla alındığını bir kez daha hatırlatmak isterim.” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pili’nin az sayıda test kiti olduğuna ilişkin açıklamasın atıfta bulunan İncirli, sosyal medya paylaşımında Mağusa ve Lefkoşa’da kullanılan kitlerle ilgili sorularını gündeme taşıdı.

İncirli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Covid ile mücadelede hastalara erken ve doğru tanı konması ve izole edilmeleri yapılması gerekenlerin başında gelir. Tanı için kullanılan test sayısı artmalı dendikçe Sn. Sağlık Bakanı mevcut kitlerin sınırlı olduğunu ifade etmek için “elimizde yeterli mermi yok” dedi. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden sonra yakın zamanda Mağusa Devlet Hastanesi’nde de PCR cihazı uygulamaya geçti. Bu sevindirici. Elbette test sayısı cihazların yanı sıra kit miktarına da bağlı. Kit miktarı ise mali imkanlara.

Soru şu: Lefkoşa’da kullanılan kitlerin tanesi 600 ₺ civarındayken Mağusa’da kullanılanlarınki 150 ₺, yani dörtte bir fiyata ise Sn. Bakan “mermim yok” diyecek yerde neden daha uygun fiyata kit temin etme yoluna gitmiyor? Mağusa’daki kitler “yeterince” güvenilir değilse neden kullanımına izin veriliyor? Ya da güvenilir ise neden Lefkoşa’da onların yerine 4 kat pahalı olanlar kullanılıyor? Tüm hükümet yetkililerine “mermiler”in halkın parasıyla alındığını bir kez daha hatırlatmak isterim.”