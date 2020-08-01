Mağusa'da bir yayaya araba çarptı

Mağusa'da bugün 10.40 sıralarında Sema Otel önündeki yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına araba çarptı.

Polis Basn Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 10:40 sıralarında, Mağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, 73 yaşındaki Ahmet Kızan yönetimindeki FT 720 plakalı araç ile anıt çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, aynı anda yolun solundan sağına doğru yaya geçidi üzerinden yaya olarak geçmeye çalışan 26 yaşındali Abigail Abosede KOMOLAFE’ye çarptı. Çarpma sonrası yolun sağına geçen FT 720 plakalı araç, karşı istikametten gelmekte olan 54 yaşındaki Hacı Yusuf USLU yönetimindeki BF 899 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Abigail Abosede KOMOLAFE kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.