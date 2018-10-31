Lute Anastasiadis görüşmesi 2 saat sürdü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute bugün liderlerle ayrı ayrı görüşmelerde bulunuyor.

Kıbrıs’a dün akşam gelen Lute, bu sabah saat 11.30’da Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaklaşık 2 saat görüştü. Görüşme sonrası Lute herhangi bir açılama yapmadı.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı de Lute’u saat 16.00’da kabul edecek.

BM Genel Sekreteri, Lute’u, adaya gelerek, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların öngöreceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini belirlemekle görevlendirmişti.

Adaya ilk ziyaretini temmuz ayında yapan Lute, taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından hazırladığı raporu 15 Ekim’de BM Genel Sekreteri’ne sundu.

Lute, temaslarının ardından bu akşam adadan ayrılacak.