Lokmacı kapandı, Kermiya tıkandı!

Kıbrıslı Rum yönetiminin Corona Virüsü tedbirlerini gerekçe göstererek, 4 barikatta bir haftalığına geçişleri durdurması kararı, bugün özellikle Kermiya geçiş noktasında aşırı yoğunluğa neden oldu.

Çok sayıda Kıbrıslı Kermiya geçiş noktasının güneyden kuzeye geçişinde yaşanan sıkışıklık ve uzun araç kuyruklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı, geçiş noktalarındaki kapatma kararına isyan etti.

Adanın iki yanına geçişin artık günlük hayatlarının bir parçası olduğuna vurgu yapan çok sayıda yurttaş, ‘temel haklarının kısıtlandığını’ savundu.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan çok sayıda fotoğraf Kermiya geçiş noktası yakınlarındaki sokaklarda uzayan araç kuyruklarını ve çekilen eziyeti gözler önüne serdi.

Akıncı: “Kimsenin keyfi olarak her iki topluma da bu eziyeti çektirmeye hakkı yoktur”

Kıbrıslı Rum lider Mustafa Akıncı da Kermiya / Ay Demet barikatına giderek yurttaşlarla görüştü, sosyal medyadan görüşlerini paylaştı.

Akıncı şu paylaşımı yaptı:

Şimdi Metehan- Kermiya geçiş kapısının Kıbrıs Rum kontrol noktasında yaşanmakta olan büyük kaosu yerinde gözlemledim. Dönüşlerde yapmadıkları kimlik kontrolü yapmaya da başladılar. Biri kadın biri erkek iki polis, uzun kuyruklar oluşturan yüzlerce arabadaki insanların işlemlerini yapmaya çalışıyor; kuşkusuz baş edemiyor. Saatlerdir kuyrukta bekleyenler var. Görevli polis de çaresizliğini ifade etti. Protesto eden korna seslerinin yanısıra aracını terk edip yaya geçiş yapan çocuklu aileler de var. Sayın Anastasiades ile yaptığımız görüşmede bu yapılanın Coronavirus mücadelesi değil; iki toplumu birbiriden daha da uzaklaştıracak bir eylem olduğunu ifade etmiştim. Şimdi daha da netleşti. Bu yanlışa bir an önce son verilmesi lazım. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği makamları ile de temas halinde olmaya devam edeceğiz. Kimsenin keyfi olarak her iki topluma da bu eziyeti çektirmeye hakkı yoktur...

Üçüncü Toplum Forumu:"Bu karardan geri dönülmelidir"

Üçüncü Toplum Forumu, Kıbrıslı Rum liderliğinin 4 barikatta geçişlerin durdurulması yönündeki kararından geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Üçüncü Toplum Forumu tarafından yapılan açıklamada, “Bilimsel hiçbir anlamı olmadığı halde, tüm barışçı teamüllere ve demokrasi, insan hakları gibi Avupai değerlere aykırı alınan bu kararı protesto ederiz” dendi.

Tek taraflı girişimlerin ancak toplumları huzursuz edeceği ve birlikte yaşama kültürünü zedeleyeceği belirtilen açıklamada, bu karara en iyi yanıtım bariyerler yıkılarak verildiği belirtildi.