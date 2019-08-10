Lokmacı geçiş noktasına ‘gölgelik’ yapıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, her gün ortalama 3 bin kişinin yaya olarak kullandığı Lokmacı geçiş noktasına ‘gölgelik’ yaptı. Lokmacı geçiş noktasını kullanacak kişilerin yaz aylarında güneşten, kışın ise yağmurdan korunması için önlem alındı.

Lokmacı geçiş noktasını sıklıkla kullanan kişilerin, işlemler yapılırken dakikalarca beklemesi, hava koşulları ile zorluk yaşanmasına neden oluyordu. Turizm Bakanı Ünal Üstel, binlerce kişinin sorunu olan konuya, ahşaptan, modern görünümlü bir gölgelikle ‘basit ve yararlı bir çözüm’ üretti.