Linet ile bayram coşkusu

Türkiye’nin en güçlü kadın solistlerinden Linet, Arkın Palm Beach Hotel’de bayram özel konserinde zengin repertuarıyla konukları eğlendirdi.

Linet önceki akşam çıktığı Arkın Palm Beach Hotel'de hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Açık hava konseri konseptinde gerçekleşen etkinlikte, yerli ve yabancı konuk yaklaşık 2 saat süren canlı performansında sık sık ayakta alkışlanan Linet’in sahne dinamizmine orkestra elemanları yanında dinleyenleri de ayak uydurmakta zorlandı.

İncirler Olana Kadar Kalsaydın Bari" isimli şarkıyla konserine başlayan, "Buda Geçer", "Sustum", "Aman Aman", "Seni Sordum", "Sil Baştan", "Adını Sen Koy", "Ah Yalan Dünyada" gibi Türk Sanat Müziği, arabesk ve türkülerden oluşan sevilen şarkıları hayranlarıyla birlikte yorumladı.