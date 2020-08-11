Limasol’da fosfin yüklü araç alev aldı

Limsol’da dün sabah, zehirli bir kimyasal madde olan ve kemirgenlerle mücadelede kullanılan fosfin yüklü bir aracın alev aldığı ve Kıbrıs Rum makamlarının alarma geçtiği bildirildi.

Alithia gazetesi, araçta toplam 25 kilo fosfin bulunduğunu ve Romanya’dan gelerek Limasol Limanı’ndan teslim alındığını kaydederken, aracın, teslim alan şirketin önüne getirildiği ve park edildiği sırada alev aldığını yazdı.

Gazete, aracın alev alması üzerine bölgenin boşaltıldığını, polisin yolları kapattığını ve itfaiyenin olay yerine giderek yangına müdahale ettiğini belirtti.

Haberde, fosfinin zehirli bir madde olmasından ve bazı şartlar altında patlayıcı özelliği bulunmasından dolayı üç özel aracın duruma müdahale ettiği ve kuru tozla yangını söndürdüğü ifade edildi.

Gazete, fosfinin Romanya’dan gelen bir hububat konteynırında, hububatları kemirgenlerden korumak amacıyla bulunduğunu ve teslim alındıktan sonra imha edilmeye götürülmesinin planlandığını ancak götürülemeden alev aldığını yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi ise, fosfin yüklü araçta patlama meydana geldiğini ve aracın alev aldığını yazdı.