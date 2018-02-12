'LİDERLİK ZAMANI'

‘YOL HARİTASI’ VURGUSU… YENİDÜZEN, siyasi kesimlerle görüştü, Kıbrıs Sorunu ile ilgili sürecin ne olacağını konuştu. Siyasi kesimler, bundan sonraki süreçle ilgili ‘yol haritası’ vurgusu yaparak, gelinen aşamada teknik müzakereden ziyade her iki liderin alacağı kararların önemine değindi. İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat: Müzakereciler liderler olmalı CTP Dış ilişkiler Sekreteri Armağan Candan: BM ve Kıbrıs’ın güneyi bundan sonra nasıl adımlar atılabileceğine ilişkin istişare yapılmalı Siyaset Tarihi Profesörü, Akademisyen Prof Dr Niyazi Kızılyürek: Teknik müzakereden ziyade, iki liderin siyasi kararlıkla alacağı kararlar önemli

Ayşe GÜLER

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ‘yeni müzakereci atamayacağına’ yönelik açıklaması, Cenevre’de sunulan harita önerisinin iade talebi gözleri bundan sonraki sürece çevrildi.

YENİDÜZEN, siyasi kesimlerle görüştü, Kıbrıs Sorunu ile ilgili sürecin ne olacağını konuştu.

Siyasi kesimler, bundan sonraki süreçle ilgili ‘yol haritası’ vurgusu yaparak, gelinen aşamada teknik müzakereden ziyade her iki liderin alacağı kararların önemine değindi.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, müzakerelerle ilgili yol haritası belirlenmeden müzakereci atanmasının doğru olmadığını, henüz sürecinin ne olacağının belirlenmediğini belirtti, geçmişte olduğu gibi müzakerecilerin liderler olması gerektiğini ifade etti.

CTP Dış ilişkiler Sekreteri Armağan Candan BM ile Kıbrıs’ın güneyinin bundan sonra nasıl adımlar atılabileceğine ilişkin istişare yapılması gerektiğini vurgulayarak, müzakerelerin başlaması halinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın uygun bir zamanda yeni bir müzakereci atayacağını dile getirdi.

Öte yandan Siyaset Tarihi Profesörü Niyazi Kızılyürek, gelinen aşamada müzakerecilerin yürüteceği teknik müzakereden ziyade iki liderin siyasi kararlılıkla alacağı kararların önemli olduğunu vurguladı.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat:

Müzakereciler liderler olmalı

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, müzakerelerle ilgili yol haritası belirlenmeden müzakereci atanmasının doğru olmadığını, henüz sürecinin ne olacağının belirlenmediğini belirtti, geçmişte olduğu gibi müzakerecilerin liderler olması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Sorunu ile ilgili görüşmelerde ‘müzakereci’ atanmasının Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’in talebi olduğunu söyleyen Talat, geçmişte müzakereci değil, özel temsilci olduğunu, müzakerecilerin de liderler olduğunu hatırlattı.

Talat, “Belki bu vesile olur, müzakereci değil özel temsilci düzeyine indirilir ve liderler müzakereci olur” şeklinde konuştu.

“Bundan sonraki süreç önemli”

Talat, liderlerin müzakereci olmasının doğru bir adım olacağını, böylelikle her iki liderin de yüz yüze yapacağı görüşmeler sonucunda kısa sürede sonuç alınıp alınmayacağının da belli olacağını kaydetti.

Muhtemelen liderlerin bir araya geleceğini ve yapılacak görüşmede sürecinin nasıl işleyeceğinin konuşulacağını dile getiren Talat, bundan sonraki sürecin önemine değindi.

Müzakerelerin durdurulup, Kıbrıs’ın güneyindeki seçim sonrası devam etmesi yönünde görüşü olduğunu ancak bunun hayata geçmediğini de hatırlatan Talat, sürecin kötü bir noktaya doğru evrildiğini dile getirdi.

CTP Dış ilişkiler Sekreteri Armağan Candan:

BM ve Kıbrıs’ın güneyi bundan sonra nasıl adımlar atılabileceğine ilişkin istişare yapılmalı

CTP Dış ilişkiler Sekreteri Armağan Candan, şu anda sürmekte olan bir müzakere olmadığını söyledi, müzakerelerin başlaması halinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın uygun bir zamanda yeni bir müzakereci atayacağını belirtti.

Şu an itibariyle hemen müzakereci atanması gerektiğini düşünmediğini aktaran Candan, BM ile Kıbrıs’ın güneyinin bundan sonra nasıl adımlar atılabileceğine ilişkin istişare yapılması gerektiğini vurguladı.

Candan, ayrıca görevi sona eren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin yerine de yeni bir atama yapılmadığını dile getirdi, bu süre zarfında da özellikle Aplıç ve Derinya geçiş noktasının açılması için tarafların üzerlerine düşeni yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

“Çözümün çerçevesi belli”

Kıbrıs Sorunu’nun şu an itibariyle üzerinde uzlaşılmış ve BM tarafından da kabul edilen çerçevesinin belli olduğunu dile getiren Candan, bu çerçevenin de federal bir çözüm olduğunu vurguladı.

Candan, söz konusu çözüme gecikmeksizin ulaşılması, sonuç odaklı, kararlı bir duruş gerektiğine işaret ederek, “Mont Pelerin, Cenevre ve Crans Montana’da yaşananlar dünyanın gözü önünde yaşanmıştır. Yeni bir girişimin mutlaka sonuç üretici bir girişim olması gerekmektedir” dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyindeki mevcut durumunun sürdürülemez olduğuna değinen Candan, iki halkın da çıkarının varılacak bir uzlaşı çözümünde olduğunu kaydetti.

Siyaset Tarihi Profesörü, Akademisyen Prof Dr Niyazi Kızılyürek:

“Teknik müzakereden ziyade, iki liderin siyasi kararlıkla alacağı kararlar önemli”

Siyaset Tarihi Profesörü Niyazi Kızılyürek, gelinen aşamada müzakerecilerin yürüteceği teknik müzakereden ziyade iki liderin siyasi kararlılıkla alacağı kararların önemli olduğunu vurguladı.

Bugüne kadar iç konularda önemli mesafe kat edildiğini söyleyen Kızılyürek, bundan sonraki aşamadaki kararların liderlerin alacağı kararlara bağlı siyasi kararlar olduğunu ifade etti.

Kızılyürek, “İlle de müzakereci olsun demiyorum, gereklilik olduğunu düşünmüyorum” diyerek, iki lidere büyük görev düştüğünü kaydetti.

Kızılyürek, müzakerelerle ilgili garantiler ve güvenlik başlığı olduğunu her ikisinin de ‘en çetin’ başlıklar arasında yer aldığını ifade ederek, “Her iki başlık da Yunanistan ve Türkiye’nin ağırlıklı söz sahibi olduğu konulardır. Liderler bu konuda kararlar almalı.” dedi.

Haritaların Crans Montana’daki görüşmelerin ardından gündeme geldiğini belirten Kızılyürek, Kıbrıs Türk tarafının da haritayı geri istemesinin Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’in önerileri geri çektiğine yönelik açıklaması üzerine gelen bir tavır olduğunu ifade etti.