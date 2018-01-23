Liderler ‘SÜREÇ BAŞLASIN’ dedi

Dörtlü koalisyon için bir araya gelen dört partinin liderleri, çalışmaların ‘son derece kararlı’ bir şekilde sürdüğünü ve yarın da devam edeceğini açıkladı.

Birlikte açıklama yapan parti liderleri, Cumhurbaşkanı’ndan uygun görmesi halinde görevi önce UBP Genel Başkanı vermesini ve sürecin başlatmasını isteme ortak kararlarını da açıkladı.

TDP Genel Başkanı Özyiğit: “Son derece kararlı bir şekilde sürdürüyoruz”

“Dört parti olarak hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bir araya geldik. Son derece kararlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Yarın 11’de bu kez Demokrat Parti’de sürdürme kararı aldık.

Hükümet kurma çalışmaları sürerken zaman kaybedilmemesi için Sayın Cumhurbaşkanı’na sandıktan birinci parti çıkan UBP’ye vermesi ve prosedürü başlatmasını yönünde de bir düşüncemiz var.

Ancak biz kararlı bir şekilde Hükümet kurma çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. En kısa sürece sonuç almak en büyük hedefimizdir. Sonuç aldığımız anda da kamuoyu önünde Sayın Özgürgün’e görevi iade etmesini talep edeceğiz.

Daha almamız gereken bazı mesafeler var. Onu önümüzdeki süreç içinde alabiliriz diye düşünüyoruz ama zaman kaybedilmeden de sürecin başlatılmasını istiyoruz.

Şu anda 4 parti hazırız, hükümeti kurduk aşamasında değiliz. Şu anda kurduk diyemeyiz. Yarın sonuçlarınız mı, belki diğer güne sarkar, sürecin başlaması gerektiği görüşündeyiz.”

Erhürman: “Biz aynı hız, kararlılık ve inançla çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

“Ülkenin siyasi geçmişinde birinci sırada, en çok milletvekili çıkaran partiye görevin verilmediği oldu. Ancak o zamanlarda birinci olan partinin devreye girmesi ve kuramayacağına dair mesajı vermesi söz konusuydu. Ancak bugün açıklamalarından görüyoruz ki Sayın Özgürgün görevi alma eğilimi ortaya koydu. O nedenle bir taraftan biz kendi Hükümet kurma çalışmalarımızı aynı kararlılık ve inançla sürdürürken, madem ki kendileri görevi alma eğilimi ortaya koyuyor, onunla da daha fazla zaman kaybetmemek için Sayın Cumhurbaşkanı uygun görürse, tabi o Sayın Cumhurbaşkanı’nın karar vereceği bir şeydir, kendisine bir an önce görev verilebilir, biz de bu tarafta çalışmalarımızı aynı hızla ve kararlılıkla sürdürürüz. Eğer çalışmalarımız tamamlanırsa, çalışmalarımız tamamlandığı anda da bu çalışmalarımızın tamamlandığını açıklarız. O zamanda tabi haklı beklenti Sayın Özgürgün’ün görevi bir an önce iade etmesi olur.

Bu açıklamamızın sebebi hazır olmamamız, inancımız ya da kararımızda bir değişiklik olması değildir, Sayın Özgürgün’ün görevi alma isteğini ve temayülünü göstermesidir. Biz hızla sonuç almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Denktaş: “Bu görüşmelerde sorun çıkmadığı ortada”

“Bu teamülün uygulanması gerektiği düşüncesindeyim, başından beri de bu düşüncemi koyuyorum ortaya. Seçimden birinci parti çıkan parti alsın görevi gelsin görelim ne söyleyecek. Biz dördüncü gündür görüşmelerimizi yürütüyoruz, bu görüşmelerde de şu ana kadar bir sorun çıkmadığı açıkça ortada. Bu görüşmeleri devam da ettireceğiz.

Ama elbette birinci parti olarak çıkan partinin başkanı da görevi alır, bütün arkadaşlarla görüşme talebinde bulunabilir. İlla sadece benden görüşme talep edecek diye bir şey de yok. Gelir görüşürüz değerlendirir cevaplandırırız, yolumuza devam ederiz.

Biz bu esnada, 15 gün süresi var Başbakan’ın, dörtlü koalisyon bir noktaya ulaşırsa birkaç gün içerisinde o zamanda o açıklama yapılır ve süreç sona ermiş olur.”

Özersay: “Hissiyatımız önümüzdeki birkaç gün içinde bir biçimde sonuç alabileceğimiz yönündedir”

Erhürman: “Önemli mesafe kaydettik”

“Önemli bir mesafe kaydettik. Birkaç gün içerisinde sonuç alma noktasına gelmeyi umut eder noktadayız. Bir teamül var. Sayın Özgürgün’ün bugünkü açıklamalarından görevi almak istediğidir. Sayın Cumhurbaşkanı uygun görürse ona görevi vermesi bizim açımızdan hiçbir sıkıntı yaratmamaktadır. Serdar Bey’in söylediği gibi ortada bize dair biz olumsuzluk yok.”

Koalisyon hükümeti oluşturma için görüşmeler yapan CTP, HP, TDP ve DP’nin Genel Başkanları bugün yeniden bir araya geldi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, saat 16.00’da TDP Genel Merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından parti başkanları açıklama yapıyor