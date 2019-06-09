Leymosunlular, Girne Boğazı’nda buluştu

Geleneksel Leymosunlular Pikniği, Girne Boğazı’nda yapıldı, Limasol kökenli Kıbrıslı Türkler gün boyunca bir araya geldi, eğlendi, hasret giderdi.

Limasol kökenli Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da etkinliğe katıldı, “Bizler özgürlüğüne düşkün, sözünü esirgemeyen, hayatı yaşamayı seven, dayanışmayı bilen insanlarız, ne mutlu yeniden bir aradayız” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Köseoğlu’da piknikte konuşma yaptı, katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.

Grup Otantik ve Mustafa Kutbittin eşliğinde eğlenen Leymosunlular, kurulan standlarla yeme-içme kültürlerini devam ettirdi, Musa Kayra yönetimindeki fotoğraf sergisi ile geçmişi hatırladı.

Yurt dışından gelen Limasolular yanısıra bazı milletvekilleri de etkinliğe katıldı.